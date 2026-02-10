Water Lantern Festival CDMX 2026: el show de linternas flotantes que te hará sentir como en una película de Disney

El Water Lantern Festival va a ofrecer algo más que un plan de fin de semana; este proyecto busca ofrecer una experiencia que fusione tradición, arte y magia en comunidad en un spot icónico de la CDMX: el Bosque de Chapultepec.

Inspirado en festividades de linternas con siglos de historia, este evento global llega por primera vez a Ciudad de México los próximos 21 y 22 de marzo de 2026, justo en el pulmón de la capital.

Al caer la tarde, miles de luces flotantes iluminan la superficie del agua en un acto visual inolvidable. Cada linterna se personalizará con un deseo, una reflexión o un agradecimiento, transformando el lago en un mar de brillo y un espectáculo visual al nivel de una película de Disney.

Una noche inolvidable en el Lago Mayor

El momento cumbre del festival es, sin duda, el ritual de las linternas. Antes de soltarlas, las personas tienen la oportunidad de escribir mensajes personales que luego dejan flotar sobre el agua.

Ver cómo las luces se esparcen a lo largo de la superficie genera una atmósfera de calma y unión que pocas experiencias de la capital ofrecen.

Más que linternas: ambiente y entretenimiento

Además del ritual, el evento promete:

Música en vivo

Oferta gastronómica local

Actividades recreativas

Todo esto se vive con una vibra relajada, ideal para explorar, conversar y crear recuerdos luminosos con quienes te acompañen.

Datos prácticos para tu visita

Lugar: Lago Mayor del Bosque de Chapultepec, Segunda Sección, Ciudad de México

Fechas: 21 y 22 de marzo de 2026

Horario: de 4:00 a 8:00 pm aproximadamente

Edad: apto para todas las edades

apto para todas las edades Acceso: gratuito; kits de linterna disponibles para quienes quieran participar del ritual

Compromiso ambiental: Las linternas son biodegradables y el equipo al frente del evento se encargará de recogerlas después para minimizar impacto ecológico

Este evento representa una oportunidad única para vivir una tradición internacional como de película, en un ambiente que mezcla introspección, convivencia y celebración.

Desde el momento de personalizar tu linterna hasta ver el lago cubierto de luz, la experiencia es profundamente visual, emocional y romántica

Si estás buscando un plan diferente bajo las estrellas, el Water Lantern Festival CDMX 2026 está listo para convertirse en uno de tus recuerdos favoritos.