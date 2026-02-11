Exatlón México, Duelo de los Enigmas: ¿Quién gana hoy 11 de febrero? Hoy está en juego una ventaja especial, conoce qué equipo será el ganador del Duelo de los Enigmas en Exatlón México este 11 de febrero (Exatlón México)

Esta noche Rojos y Azules competirán por la oportunidad de obtener una ventaja especial. Conoce quién ganará este 11 de febrero el Duelo de los Enigmas en Exatlón México.

Mientras que los Rojos mantienen una mala racha, habiendo perdido la competición por la Ventaja, la Villa 360 y la Batalla Colosal buscan una ventaja, la cual, según Antonio Rosique, será una de las más significativas de la temporada.

No obstante, los azules planean continuar ganando las competiciones y mantener el impulso de sus últimas victorias, por lo que esta noche podría significar un cambio radical para quien gane el Duelo de Enigmas en Exatlón México.

¿Quién gana el Duelo de los Enigmas en Exatlón México hoy miércoles 11 de febrero?

El Duelo de los Enigmas representa un gran reto para los atletas, pues además de estrategia también tienen que usar su fuerza para ganar una de las ventajas que el Exatlón México les otorga.

Y es que, mientras que los Rojos ya presentan una fatiga emocional, tras perder los últimos duelos, además de la pérdida de sus integrantes, los Azules han demostrado ser un equipo con las bases suficientes para imponerse sobre sus contrincantes.

Por lo que, de acuerdo con diferentes rumores en redes sociales, así como lo compartido por insiders, el ganador del Duelo de los Enigmas en Exatlón México este miércoles 11 de febrero será el equipo Azul, sumándose otra victoria más.

Horario y dónde ver Exatlón México en vivo este 11 de febrero

El Duelo de los Enigmas de este miércoles 11 de febrero en Exatlón México comenzará de manera regular a las 20:30 horas (tiempo del centro de México).

Por lo que podrás seguir la transmisión en vivo a través del canal de televisión abierta Azteca Uno, como es habitual de lunes a viernes, o bien en cualquier dispositivo móvil desde su página web oficial, la cual lleva el mismo nombre.