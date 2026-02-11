¿La Generación Z es la “primera generación menos inteligente”? Esto es todo lo que tienes que saber sobre la comparativa

Un ejercicio de análisis sobre pruebas estandarizadas de rendimiento cognitivo sugiere que la Generación Z, definida comúnmente como quienes nacieron entre 1997 y 2012, estaría registrando puntuaciones promedio en pruebas de inteligencia menores a las de generaciones anteriores como los millennials.

Esta conclusión fue compartida por el neurocientífico Jared Cooney Horvath, quien presentó datos ante un panel legislativo y ha generado reacciones en medios internacionales.

La interpretación principal es clara: por primera vez desde que se hacen mediciones sistemáticas, los jóvenes no están superando en promedio a sus padres en habilidades como atención, memoria, lectura o razonamiento.

¿Esto significa que los jóvenes son “menos inteligentes” que antes?

La respuesta no es tan simple, pues los expertos en psicometría y neurociencia señalan varios factores importantes:

Durante gran parte del siglo XX, las puntuaciones de CI aumentaban generación tras generación en lo que se llamó el Efecto Flynn; sin embargo, estudios recientes han observado una inversión de esa tendencia en varios países desarrollados a partir de los años 90, lo que no implica necesariamente que las personas sean “más tontas”, sino que las condiciones sociales y ambientales han cambiado.

Uno de los principales argumentos de quienes defienden el hallazgo es que el uso intensivo de pantallas, redes sociales y dispositivos digitales puede estar afectando habilidades como la atención sostenida y el pensamiento profundo. La idea es que el cerebro se adapta a entornos con información fragmentada, lo que puede cambiar la forma en que resuelven ciertos tipos de pruebas.

Los tests de CI miden habilidades específicas bajo condiciones particulares. En muchos casos, estos no capturan otras formas de inteligencia, como la creatividad, la resolución de problemas reales, la alfabetización digital o la capacidad para navegar entornos complejos en red, que también son relevantes en el mundo actual.

Investigaciones más amplias sugieren que los jóvenes de hoy tienen habilidades diferentes que tal vez no están bien representadas por estos test clásicos.

Lo que dicen algunos expertos

Aunque la idea de que una generación sea “menos inteligente” que otra llama la atención, muchos científicos advierten que:

Las diferencias promedio pueden ser estadísticamente significativas pero pequeñas en magnitud y con alta variabilidad individual

en magnitud y con alta variabilidad individual Variables ambientales como educación, nutrición, estrés y estilos de vida tienen un peso enorme en el desarrollo cognitivo

La inteligencia es multidimensional, por lo que no se puede reducir a un solo número

Por ejemplo, hay estudios que encontraron que ciertas habilidades como el autocontrol y la complejidad de expresión en redes están aumentando con el tiempo en poblaciones jóvenes.

¿La generación Z es realmente menos inteligente?

No hay un consenso científico absoluto. Los datos indican que algunas medidas específicas de rendimiento cognitivo han disminuido en algunos países en las últimas décadas, desafiando la tendencia del pasado; sin embargo, esto no prueba que las personas sean “globalmente menos inteligentes” o que no puedan sobresalir en otras áreas relevantes para la vida moderna.