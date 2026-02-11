Resultados Melate, Revancha y Revanchita 11 de febrero 2026: números ganadores del sorteo 4173

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 11 de febrero (Crónica Digital)

El sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4173 tiene este la atención de miles de participantes en México debido al atractivo monto acumulado que puso en juego la Lotería Nacional este miércoles 11 de febrero, fecha en la que se darán conocer los resultados y números ganadores.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4173?

Para el sorteo 4173, el premio acumulado del Melate alcanzó los 490.5 millones de pesos, una cifra que impulsó el interés del público y elevó el volumen de participación en los días previos al evento.

El crecimiento del monto responde a la falta de ganadores en ediciones anteriores, lo que permitió que el premio aumentara progresivamente hasta convertirse en uno de los más llamativos en lo que va del año.

Transmisión en vivo | Resultados del sorteo Melate 4173

La Lotería Nacional lleva a cabo la transmisión oficial del sorteo Melate 4173 mediante su canal institucional en YouTube, donde los participantes pudieron seguir en tiempo real el proceso de extracción de números.

Tras finalizar el evento, el video completo queda disponible para consulta pública, permitiendo revisar cada detalle del procedimiento.

¿A qué hora fue el sorteo Melate 4173?

El sorteo Melate 4173 se realiza a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo se juega Melate?

El sistema de juego consiste en seleccionar entre seis y diez números dentro de un rango que va del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis cifras principales junto con una esfera adicional que determina premios complementarios.

Cada boleto permite participar automáticamente en Melate, Revancha y Revanchita, lo que incrementa las posibilidades de obtener algún premio en una sola jugada. Esta dinámica explica la popularidad del formato entre quienes buscan ampliar sus oportunidades de acierto.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4173?

Los resultados oficiales pueden verificarse en el portal de la Lotería Nacional y en establecimientos autorizados. El sistema digital ofrece un verificador automático que permite introducir la combinación del boleto para conocer de inmediato si existe un premio.

Esta herramienta resulta especialmente útil en sorteos con alta demanda, donde el número de participantes y combinaciones registradas suele ser elevado.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El precio base del Melate es de 15 pesos por participación. La modalidad Revancha requiere un pago adicional de 10 pesos, mientras que Revanchita suma 5 pesos más al costo.

Al elegir las tres modalidades, la inversión total es de 30 pesos, cantidad que muchos participantes consideran accesible frente a la posibilidad de obtener un premio millonario como el que ofreció el sorteo 4173.