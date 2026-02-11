¿Se borrarán tus deudas? Lista completa de adeudos que saldrán del Buró de Crédito en marzo 2026

Durante marzo de 2026, miles de registros negativos podrían eliminarse del Buró de Crédito en México, siempre que hayan cumplido el tiempo establecido por la ley. Esta disposición permite que las personas que enfrentaron atrasos en el pasado tengan la oportunidad de mejorar su historial financiero y facilitar su acceso a nuevos créditos.

¿Qué adeudos se eliminan del Buró de Crédito?

El tiempo para que una deuda desaparezca depende del monto, medido en Unidades de Inversión (UDIS), y del periodo que haya pasado desde el incumplimiento:

Deudas menores a 25 UDIS se eliminan después de 1 año.

Adeudos entre 25 y 500 UDIS desaparecen tras 2 años.

Créditos de 500 a 1,000 UDIS se borran luego de 4 años.

Deudas mayores a 1,000 UDIS se eliminan en un máximo de 6 años, siempre que no exista un proceso legal en curso ni casos de fraude.

Por ello, algunos adeudos que dejaron de pagarse entre 2020 y 2025 podrían dejar de aparecer en el historial durante este año.

¿Qué significa estar en el Buró de Crédito?

Formar parte del Buró de Crédito no es algo negativo, ya que cualquier persona con tarjetas, préstamos o servicios financiados aparece en este registro. Lo importante es el comportamiento de pago, ya que un historial positivo es lo que permite acceder a mejores condiciones de financiamiento.

¿Cómo mejorar el historial crediticio?

Si las deudas aún no cumplen el plazo para su eliminación, se recomienda tomar medidas para fortalecer el perfil financiero:

Liquidar los adeudos pendientes lo antes posible.

Buscar acuerdos o reestructuras con las instituciones.

Evitar atrasos o pagos incompletos.

Mantener al corriente los créditos y servicios actuales.

Revisar el reporte con frecuencia para detectar posibles errores.

Atención con los pagos con descuento

Aunque las quitas pueden ser una solución temporal, dejan una anotación en el historial que indica que la deuda no se pagó en su totalidad. Esto puede influir de forma negativa al solicitar créditos importantes en el futuro.

En conclusión, la eliminación automática de ciertos adeudos representa un alivio para muchos usuarios en 2026, pero mantener hábitos financieros responsables seguirá siendo fundamental para construir un buen historial crediticio.