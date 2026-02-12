Colibríes disecados: ¿para qué se usan el 14 de febrero y por qué lo prohíbe la PROFEPA?

Cada 14 de febrero, además de flores y chocolates, también incrementa la venta de colibríes disecados en algunos mercados y locales de artículos esotéricos. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) advierte que esta práctica está basada en mitos, es ilegal y contribuye al deterioro de la biodiversidad en México.

¿Para qué se utilizan los colibríes disecados en San Valentín?

En algunas creencias populares, los colibríes son considerados “aves del amor” y se utilizan en rituales conocidos como amarres, con la intención de atraer o mantener a una persona sentimentalmente.

Durante el 14 de febrero, la demanda de estos ejemplares suele aumentar debido a la creencia de que los rituales tienen mayor efecto en esta fecha, aunque no existe evidencia científica que respalde estas prácticas.

¿Por qué la PROFEPA prohíbe esta práctica?

La captura, posesión, transporte y venta de colibríes —vivos o muertos— está prohibida por tratarse de fauna silvestre protegida.

Este 14 de febrero, día de #SanValentin 💕, no compres ni uses colibríes como amuletos y amarres para el amor. Estas aves cumplen funciones esenciales para los ecosistemas, pero no para tu vida amorosa 😉



Cuidar a los colibríes es responsabilidad de todas y todos. En Profepa… pic.twitter.com/JgNI8Mk8vh — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) February 12, 2026

Estas aves están incluidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059 y su extracción ilegal afecta a las poblaciones naturales, además de alterar el equilibrio de los ecosistemas.

Los colibríes desempeñan un papel fundamental como polinizadores, ya que muchas plantas dependen de ellos para su reproducción, lo que los convierte en una especie clave para la conservación de la biodiversidad.

¿Cuáles son las sanciones?

De acuerdo con la Ley General de Vida Silvestre, las personas que capturen, comercialicen o posean colibríes sin autorización pueden recibir sanciones económicas importantes.

Las multas pueden ir desde miles hasta millones de pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción y el daño ocasionado.

PROFEPA exhorta a la población a no comprar ni utilizar colibríes para rituales o amuletos, ya que estas prácticas fomentan el tráfico ilegal de fauna silvestre y ponen en riesgo a las especies.

México es uno de los países con mayor diversidad de colibríes en el mundo, con decenas de especies, varias de ellas endémicas, por lo que su protección es fundamental para el patrimonio natural del país.