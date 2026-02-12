En el marco del Día de San Valentín 2026, te contamos cuáles son las ciudades con más infieles en México

Febrero es oficialmente el mes del amor y la amistad, gracias al 14 de febrero y la celebración del Día de San Valentín. Pero mientras muchos planean cenas especiales o escapadas románticas, una parte de la población también explora caminos alternos al tradicional.

De acuerdo con una investigación de una app de citas enfocada a encuentros discretos, existen ciudades en México donde la actividad de personas en relaciones pero buscando terceros es más alta, y coloca a nuestro país en un sitio curioso este Día del amor y la amistad.

Top de ciudades con más infidelidades en México

Los datos de uso de plataformas para encuentros fuera de relaciones formales colocan a varias urbes mexicanas como protagonistas.

Sin embargo, recuerda que esto no mide infidelidad objetiva, pero sí refleja una tendencia digital interesante:

Guadalajara

Zapopan

Monterrey

Mexicali

Tijuana

Aguascalientes

Puebla

Chihuahua

Hermosillo

Este ranking surge del comportamiento de quienes utilizan aplicaciones de citas enfocadas en encuentros discretos, y aunque no significa que toda persona de estas ciudades sea infiel, sí marca dónde hay más búsqueda de conexiones extra.

¿Por qué febrero también es de los infieles?

Más allá de ser un mes romántico, febrero también tiene su lado alternativo llamado coloquialmente como 13 de febrero o “Día del Infiel”.

Esta fecha no está en calendarios oficiales, pero en redes y en la cultura popular se ha viralizado como la fecha en la que algunas personas aprovechan para ver a sus amantes justo antes del gran día de enamorados.

Este fenómeno surge en parte por la mayor actividad de plataformas digitales que facilitan conexiones fuera de parejas formales, y aunque el amor sigue siendo el protagonista del 14 de febrero, los datos nos muestran que no todas las historias siguen ese “deber ser”.

¿Qué evidencia esta tendencia?

Lo que más llama la atención no es solo qué ciudades aparecen con más actividad de infidelidad digital, sino que este comportamiento se repite año tras año en algunos lugares, como Puebla, que ya lo ha registrado en múltiples reportes recientes.

Además, estudios previos sobre el tema indican que la infidelidad en México no solo se concentra en grandes metrópolis sino que también aparece en municipios del Estado de México y otras regiones con alta densidad poblacional y vida social activa.

Desde apps hasta redes sociales, la tecnología ha redefinido cómo nos conectamos, no solo con nuestras parejas, sino con quienes podrían representar una distracción de ese vínculo principal. Y mientras algunos celebran con cenas y flores, otros exploran la curiosidad.