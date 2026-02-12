Festival Un Pedacito de Mundo cumple 10 años y traerá lo mejor de la danza del Medio Oriente a CDMX

La décima edición del festival Un Pedacito de Mundo, un referente en México e Iberoamérica para la danza árabe, el bellydance y el folclore de Medio Oriente, celebra diez años de cruzar fronteras a ritmo de derbake, historia y feminidad este 2026.

Del 27 de febrero al 1 de marzo, el Teatro María Tereza Montoya será el lugar de esta fiesta intercultural que, bajo el lema “Diez años de contar historias sobre la danza de Medio Oriente en Iberoamérica”, reunirá a maestras, coreógrafas y artistas de talla internacional. Además, del 3 al 5 de marzo, el CENART volverá a abrir sus puertas para una intensa jornada formativa con acceso libre en varias actividades.

Una década de danza que conecta culturas

Desde su nacimiento, Un Pedacito de Mundo se ha consolidado como algo más que un festival: es una plataforma de formación, profesionalización y divulgación cultural donde la popular danza del vientre dialoga con temas como el poder, la resistencia, la identidad y la feminidad.

A lo largo de estos 10 años, el encuentro ha unido a maestras y alumnas de distintos países, creando una comunidad que entiende la danza como herencia viva y como acto político. Cada edición propone un viaje donde dos continentes se encuentran en un mismo escenario.

Gala Internacional

Uno de los momentos más esperados será la Gala Internacional, la cual reunirá a grandes nombres de la danza de Medio Oriente, encabezados por el legendario maestro egipcio Hassan Khalil, una de las máximas autoridades de la danza oriental a nivel mundial.

La gala también contará, por segundo año consecutivo, con la presencia de Sadie Marquardt, icónica bellydancer y coach internacional de Shakira, responsable de pulir la técnica que acompañó a la cantante en su gira Las Mujeres Ya No Lloran. Su participación promete encender el escenario y elevar el estándar técnico del encuentro.

A la lista se suman la coreógrafa mexicana Gitza Krotzsch, la bailarina brasileña Khahina, quien fusiona la danza árabe con raíces afrobrasileñas, y la investigadora y bailarina Hannan AlMuthawa, reconocida por su trabajo de investigación sobre la cultura árabe.

Talleres, cine y reflexión

Más allá del escenario, Un Pedacito de Mundo apuesta por el pensamiento crítico y la formación integral. El programa incluye talleres, clases magistrales, conferencias y ciclos de cine, pensados tanto para bailarinas profesionales como para personas interesadas en el universo del Medio Oriente.

Entre las actividades destacadas se encuentra la conferencia “Bellydance en el tiempo”, impartida por Hassan Khalil, así como el taller “La cultura de paz, sus pilares y su aplicación desde la noviolencia”. La música también tendrá un papel clave con Xarab, un proyecto que fusiona son jarocho y sonidos del Medio Oriente.

El CENART se suma a la celebración con actividades gratuitas

Como parte del aniversario, el Centro Nacional de las Artes (CENART) será sede de actividades formativas del 3 al 5 de marzo, reafirmando el carácter abierto e inclusivo del festival.

El 3 de marzo arrancan las actividades con clases de ritmología a cargo del músico mexicano Javier Tapiz, además de una clase especial de Golden Era impartida por Hassan Khalil y Belem Glower, directora del festival. Ese mismo día habrá coaching personalizado con Sadie Marquardt, enfocado en técnica, presencia escénica y estilo.

El 4 de marzo, la jornada estará dedicada a la exploración corporal y técnica con maestras como Kahina Manelli, Dayna Itzel, Gitza Krotzsch y Hannan AlMuthawa.

Finalmente, el 5 de marzo, el programa cerrará con propuestas híbridas como flamenco árabe, bachata árabe y neo bellydance, además de la gala Un Pedacito de Mundo: Diez años de contar historias, que se realizará en la Plaza de las Artes con acceso libre.