Los Therians: ¿Quiénes son y por qué se comparan con animales? ¿Has escuchado de los Therians? Conoce quiénes son y por qué se volvieron virales en redes sociales (@leaping.lemurr)

Si has pasado demasiado tiempo en redes sociales, entonces probablemente hayas escuchado de los Therians, una nueva forma de identidad entre algunos adolescentes.

En los últimos días se han viralizado videos de personas con máscaras de animales, los cuales se hacen llamar Therians y se diferencian de la comunidad furry. Conoce quiénes son, así como por qué se volvieron populares entre jóvenes.

¿Qué son los Therians?

De acuerdo con diferentes foros de discusión de esta comunidad, así como lo explicado por sus propios integrantes en redes sociales, los Therians son un grupo de personas que se identifican parcial o totalmente con algún animal.

Según lo mencionado por ellos, pueden identificarse con ellos mentalmente, espiritualmente o emocionalmente, llegándose a asociarse con más de una especie de animal.

Los Therians pueden llegar a identificarse con animales como los lobos, zorros, gatos, perros o aves, aunque depende de cada persona y no necesariamente se relaciona con su aspecto físico.

Mientras que algunos utilizan máscaras de animales para mostrar la especie animal con la que se identifican, algunas personas mencionan que para ser Therian no necesariamente necesitas usarlas o actuar como el animal.

¿Cuál es el origen de los Therians?

A pesar de que el término Therian es algo que recientemente se ha comenzado a popularizar por redes sociales, en grupos en línea se ha comentado que este término comenzó a utilizarse a inicios de los 90´s en internet.

El foro de discusión que comenzó a utilizar el término Therian, se trataba de uno donde discutían sobre películas y libros de hombres lobo. Mientras más personas se unían a este grupo, empezaron a hablar sobre cómo algunas se sentían como uno.

A partir de que más personas comenzaron a estar de acuerdo y compartir el sentimiento de identificación, fue que se acuñó el término Therian para denominar a quienes se identificaban de alguna forma con algún animal.

Por lo que, con el auge de las redes sociales este término se fue popularizando, hasta la actualidad donde algunos jóvenes han hablado sobre ello e incluso se reúnen en parques para convivir con otras personas que también se perciben como Therians.

En países como Argentina, Uruguay y Chile es que se han viralizado videos de estos jóvenes Therians, los cuales organizan reuniones de convivencia entre ellos.

Diferencia de los Therians y los furrys

Algo que los Therians han intentado aclarar constantemente sobre su identidad es que son diferentes a los furrys, pues mientras que los primeros se identifican con la esencia del animal, los furrys se interesan más por animales antropomórficos, sin creerse un animal, fijándose más en lo estético.