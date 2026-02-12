¡NO LO HAGAS! Esta es la razón por la que NO debes regalar flores amarillas en San Valentín

Flores amarillas Esta es la razón por la que NO debes regalarlas en San Valentín

Cada 14 de febrero muchas personas corren a las florerías buscando el ramo ideal. Aunque las flores amarillas se ven radiantes y llenas de vida, hay tradiciones culturales que aseguran que este color no da el mejor mensaje para el amor romántico en San Valentín.

En varios contextos, regalar un ramo amarillo no solo se asocia con la amistad y la alegría, sino también con cosas más oscuras como traición, celos e incluso el anuncio de una ruptura.

¿Qué significan las flores amarillas?

En el lenguaje tradicional de las flores, el amarillo suele simbolizar alegría, buenos deseos y cercana amistad, algo ideal si quieres celebrar a una amiga, pero no aplica igual si lo que buscas es declarar amor profundo.

Además, prácticas como el Feng Shui sugieren que este tono puede atraer energías que no favorecen las relaciones amorosas y hasta provocar malentendidos entre parejas.

¿Qué color de flores debo regalar este 14 de febrero?

Si lo que quieres es que tu declaración sea clara y directa, estos son los significados que debes considerar al elegir tus flores en San Valentín:

Rosas rojas: símbolo universal de pasión, deseo y amor intenso

símbolo universal de pasión, deseo y amor intenso Rosas rosas: ternura, cariño y afecto en crecimiento

ternura, cariño y afecto en crecimiento Flores blancas: representan pureza, sinceridad y conexiones profundas

¿Qué pasa si me regalan flores amarillas en San Valentín?

El significado de las flores puede variar según la cultura, el contexto y la persona que las recibe. Además, muchas personas hoy en día rompen estas “reglas” porque prefieren que un regalo bonito, que luzca y hable desde la intención, no solo por la tradición.

Sin embargo, si lo que buscas es mandar un mensaje sin margen de error, vale la pena pensar dos veces antes de elegir un ramo de color amarillo para tu date del 14 de febrero.