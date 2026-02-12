¿Puedo llevar globos de 14 de febrero en el Metro CDMX?: autoridades piden evitarlos durante San Valentín

Ante la celebración del Día del Amor y la Amistad, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro hizo un llamado a los usuarios para evitar ingresar con globos metálicos o inflados con helio, ya que representan un riesgo para la operación del servicio.

El personal de seguridad en estaciones podrá solicitar que los globos no ingresen o pedir a los usuarios que los retiren, con el objetivo de prevenir incidentes en una de las fechas con mayor movilidad en la capital.

¿Qué dijo Adrián Rubalcava en su video?

El director del Metro CDMX, Adrián Rubalcava, difundió un video en sus redes sociales en el que explicó las razones detrás de esta recomendación.

En el mensaje, detalló que los globos metálicos, al soltarse, pueden caer a las vías y hacer contacto con el sistema eléctrico, lo que provocaría cortocircuitos, interrupciones o retrasos que afectan a miles de usuarios.

Además, pidió a la ciudadanía evitar este tipo de objetos durante San Valentín y optar por alternativas que no pongan en riesgo la operación del transporte.

¿Por qué representan un riesgo los globos metálicos?

Estos globos contienen materiales conductores. Si entran en contacto con la barra guía, que maneja alta tensión eléctrica, pueden generar fallas técnicas, suspensión temporal del servicio o saturación en las líneas.

Este tipo de incidentes ya ha provocado afectaciones en el pasado, por lo que las autoridades buscan prevenirlos.

¿Qué regalos sí están permitidos?

El llamado aplica únicamente a globos metálicos o con helio. Otros obsequios como flores, chocolates, peluches o cartas pueden transportarse sin problema, siempre que no obstruyan el paso ni representen riesgos para otros usuarios.

Recomendación para el 14 de febrero

El Metro CDMX recomendó a los usuarios utilizar otro medio de transporte si planean regalar globos o elegir otro tipo de detalle, con el fin de mantener un servicio seguro y sin contratiempos durante San Valentín.