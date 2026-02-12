Samadhi Zendejas se baja del Supernova Génesis 2026:¿Qué pasará con su pelea con Alana Flores?

Samadhi Zendejas vs Alana Flores La cancelación del evento estelar fue debido a temas y desacuerdos contractuales.

La actriz mexicana Samadhi Zendejas ha anunciado de manera oficial su retiro del evento de boxeo de influencers Supernova Génesis 2026, donde estaba programada para enfrentar a la campeona Alana Flores en la pelea estelar. El evento, que se llevará a cabo el 26 de abril en la Arena Ciudad de México y será transmitido por Netflix, ha generado expectación entre los fanáticos del deporte y el entretenimiento digital.

¿Por qué se retiró Samadhi Zendejas del Supernova Génesis 2026?

En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram la madrugada de este jueves, Zendejas explicó que, a pesar de su preparación con “mucha ilusión y compromiso”, no se pudieron alinear todos los detalles necesarios para concretar su participación de la mejor manera posible. “Con el corazón abierto quiero compartirles que, aunque me estuve preparando con mucha ilusión y compromiso para participar en el próximo evento de boxeo, mi participación no podrá concretarse en esta ocasión”, expresó la protagonista de series como Mariposa de Barrio y Atrévete a soñar.

La actriz no detalló específicamente los obstáculos logísticos, pero fuentes cercanas al evento indican que involucraron aspectos organizativos y contractuales que no se resolvieron a tiempo.

¿Con quien peleará Alana Flores en el Supernova Génesis 2026?

Esta cancelación ha dejado a Alana Flores, presidenta de Raniza FC en la Kings League Américas y actual campeona invicta con cuatro victorias en eventos similares, sin su rival original. Sin embargo, el evento todavía no ha confirmado quién ocupará el lugar de Zendejas como rival de Alana Flores para el evento estelar.

Sin embargo, han circulado rumores sobre posibles reemplazos, incluyendo nombres como Bárbara de Regil, quien había retado públicamente a Flores en el pasado. No obstante, la elección todavía no está confirmada.