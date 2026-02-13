¿Habrá vacunas contra el sarampión este 14 y 15 de febrero? Estos son los lugares donde puedes ponerte la dosis en CDMX

La Ciudad de México mantiene activa la campaña de vacunación contra el sarampión durante este fin de semana del 14 y 15 de febrero, con el objetivo de reforzar la protección ante el incremento de casos. Las autoridades capitalinas informaron que habrá distintos puntos disponibles, principalmente en centros de salud y módulos instalados en espacios públicos.

¿Habrá vacunación el fin de semana?

Sí. Aunque algunos módulos instalados en el Metro y otros sistemas de transporte operan únicamente de lunes a viernes, la vacunación continuará sábado y domingo en:

Centros de salud de las 16 alcaldías

Módulos temporales en espacios públicos

Puntos con horario extendido

La aplicación es gratuita y sin necesidad de cita.

Módulos en espacios públicos con horario extendido

Entre los puntos donde las personas pueden acudir este fin de semana, con horarios aproximados de 9:00 a 23:00 horas, se encuentran:

Ángel de la Independencia

Palacio de Bellas Artes

Basílica de Guadalupe

Parque de los Venados

Parque de la Bombilla

Centro de Coyoacán

Alameda Norte

Deportivo Carmen Serdán

Cablebús Vasco de Quiroga

Estos módulos buscan facilitar el acceso en zonas de alta afluencia.

Opción nocturna en la Central de Abasto

Para quienes no pueden acudir en horario diurno, también hay vacunación en:

Central de Abasto (Muros 1 y 5)

Horario: 20:00 a 7:00 horas

Disponible hasta el 14 de febrero

Centros de salud en las alcaldías

La Secretaría de Salud capitalina cuenta con más de 200 puntos fijos y semifijos distribuidos en toda la ciudad. Muchos de ellos brindan servicio durante el fin de semana, aunque el horario puede variar según la unidad.

¿Quiénes deben vacunarse?

La campaña está dirigida principalmente a personas de entre 10 y 49 años que no cuenten con su esquema completo o no recuerden haber recibido la vacuna.

Las autoridades recomiendan acudir con la Cartilla Nacional de Salud, aunque no es indispensable para recibir la dosis.