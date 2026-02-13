Miedo al viernes 13: ¿de dónde viene la superstición de este día y como evitar la mala suerte?

Viernes 13 La coincidencia de este año entre San Valentín y el viernes 13 hizo que muchas personas se empezaran a cuestionar si es real o no la superstición más arraigada en Occidente

El viernes 13 vuelve a entrar en la conversación; ya que este año cae antes del Día del Amor y la Amistad o también conocida como San Valentín, lo que hace que las personas estén preocupadas por si puede afectar en sus vidas a morosas, una sensación que se repite generación tras generación.

Aunque no existe evidencia que confirme que sea un día peligroso, la combinación del número 13 y el viernes sigue despertando temor, curiosidad y hasta cambios de conducta en millones de personas, llevándolos a evitar tomar decisiones importantes, posponer viajes o simplemente andar con cautela.

El origen religioso del miedo del viernes 13

Una de las explicaciones más citadas proviene del cristianismo. En la Última Cena se sentaron 13 personas a la mesa y según la tradición, el invitado número trece fue Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús de Nazaret. A esto se suma que la crucifixión ocurrió un viernes, lo que terminó por cargar de simbolismo negativo la unión de ambos elementos.

Con el paso de los siglos, esta interpretación religiosa se mezcló con creencias populares que reforzaron la idea de que el viernes 13 era una fecha a evitar.

El número trece rompe con el orden antiguo de la perfección del doce

Antes incluso del cristianismo, el 13 ya tenía mala reputación, en distintas culturas antiguas, el 12 era visto como un número perfecto o equilibrado: 12 meses del año, 12 signos del zodiaco, 12 apóstoles. El 13 aparecía como una ruptura de ese orden, asociado al desequilibrio o al caos.

Esta visión ayudó a consolidar el temor al número por sí solo, incluso antes de ligarlo al viernes.

El cine y la cultura popular refuerza el miedo al viernes 13

En el siglo XX, el miedo se volvió masivo gracias a libros, medios y sobre todo, al cine. La saga Viernes 13 convirtió la fecha en un ícono del terror moderno y ayudó a que la superstición trascendiera fronteras, especialmente en Estados Unidos y otros países anglosajones.

Desde entonces, cualquier accidente o contratiempo ocurrido ese día suele interpretarse como una “confirmación” del mito.

¿En todo el mundo se teme al viernes 13?

No. Mientras que en Estados Unidos y buena parte de Europa el día señalado es el viernes 13, en México, España y otros países de América Latina la superstición más conocida es el martes 13, resumida en el dicho popular: “martes, ni te cases ni te embarques”.

¿Cómo intentan evitar la mala suerte los supersticiosos?

Aunque no tienen respaldo científico, muchos rituales siguen vigentes porque brindan una sensación de control. Entre los más comunes están:

Evitar iniciar negocios, firmar contratos o viajar.

No pasar por debajo de escaleras ni romper espejos.

No sentar a 13 personas en una misma mesa.

Usar amuletos o tocar madera para “alejar lo negativo”.

Evitar gatos negros o mantener dinero en la cartera.

Especialistas en psicología social explican que estas prácticas pueden reducir la ansiedad, ya que ayudan a enfrentar lo desconocido con una sensación de protección.