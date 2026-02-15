Quién es Sor Simona Brambilla y cuál es su nuevo rol en el Vaticano

Sor Simona Brambilla Fotoarte: La Crónica

La Iglesia Católica volvió a marcar un hito en su historia reciente, ua que este 14 de febrero de 2026, el Papa León XIV designó a la religiosa italiana Sor Simona Brambilla como nuevo miembro del Dicasterio para los Obispos, una de las estructuras centrales de la institución romana implicada en la selección de los líderes diocesanos en todo el mundo.

El nombramiento fue confirmado por la Sala de Prensa de la Santa Sede y es considerado un paso más en la creciente participación de las mujeres en puestos de responsabilidad dentro del Vaticano, sumándose a otras religiosas ya presentes en este importante cuerpo colegiado.

¿Quién es Sor Simona Brambilla?

Sor Simona Brambilla, cumplirá próximamente 61 años el 27 de marzo. Nació en Monza, Italia, y es miembro de las Misioneras de la Consolata, una congregación dedicada a la evangelización y al servicio pastoral en diversas partes del mundo.

Su formación y experiencia son amplias, dado que se graduó en enfermería en 1986 y más tarde obtuvo un doctorado en psicología por la Pontificia Universidad Gregoriana. Tras años de labor misionera en Mozambique, donde trabajó con comunidades locales y en pastoral juvenil, Brambilla se ubicó en roles cada vez más relevantes dentro de la Curia romana.

En enero de 2025, fue nombrada por el entonces Papa Francisco Prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, marcando un momento histórico al ser la primera mujer en encabezar un dicasterio de la Santa Sede.

¿Cuáles serán sus funciones en el Vaticano?

El Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica es responsable de la vida y coordinación de todas las órdenes y congregaciones religiosas en la Iglesia Católica. Al frente de este departamento, Sor Simona supervisa temas tan diversos como la formación de religiosas y religiosos, su misión pastoral y la vida comunitaria en todo el planeta.

Con su reciente incorporación al Dicasterio para los Obispos, sumará responsabilidades en un organismo clave para la estructura eclesial: este dicasterio asesora al Papa sobre la elección y nombramiento de obispos, administradores apostólicos y otros cargos eclesiales, influenciando así la dirección pastoral de diócesis a nivel global.

Otras religiosas que ya son miembros del Dicasterio para los Obispos desde 2022 son Raffaella Petrini y María Lía Zervino.