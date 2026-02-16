Beca Rita Cetina 2026: calendario de pagos del bimestre enero-febrero

El Gobierno de México inició la dispersión de la Beca Rita Cetina 2026, correspondiente al bimestre enero-febrero, un apoyo dirigido a estudiantes de secundaria en escuelas públicas para contribuir a su permanencia escolar.

Los pagos se depositan directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar y se realizan de manera gradual durante el mes de febrero, con el objetivo de evitar saturaciones en cajeros y sucursales.

¿De cuánto es el apoyo de la Beca Rita Cetina?

El monto regular de la beca es de 1,900 pesos bimestrales por familia. En hogares con más de un estudiante de secundaria, se otorgan 700 pesos adicionales por cada alumno extra.

Para estudiantes de nuevo ingreso, en febrero se realizará un pago acumulado de hasta 5,700 pesos, que incluye tres bimestres:

• Septiembre–octubre 2025

• Noviembre–diciembre 2025

• Enero–febrero 2026

Calendario de pagos febrero 2026 por letra

Los depósitos se realizan en orden alfabético según la primera letra del apellido o CURP:

• A, B: 16 de febrero

• C: 17 de febrero

• D, E, F: 18 de febrero

• G: 19 de febrero

• H, I, J, K, L: 20 de febrero

• M: 23 de febrero

• N, Ñ, O, P, Q: 24 de febrero

• R: 25 de febrero

• S: 26 de febrero

• T, U, V, W, X, Y, Z: 27 de febrero

¿Cómo saber si ya cayó el depósito?

Las familias pueden verificar el pago:

• En la app del Banco del Bienestar

• En cajeros automáticos del banco

• Directamente en sucursales

Este es el primer pago del año dentro del calendario 2026, el cual contempla depósitos bimestrales durante el ciclo escolar para apoyar los gastos educativos de las familias.