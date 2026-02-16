Resultados oficiales de la Quiniela PROGOL 2320: quiénes acertaron y cómo quedó la tabla

Ya se dieron a conocer los resultados de la Quiniela PROGOL 2320, el popular juego de pronósticos deportivos que mueve pasión, expectativas y millones entre apostadores de todo el país.
En esta nota te contamos quiénes acertaron, cómo quedaron los resultados correspondientes y qué es lo que más llamó la atención en esta edición de PROGOL.
¿Qué es la Quiniela PROGOL?
La Quiniela PROGOL es un sistema de apuestas deportivas basado en pronosticar resultados de una selección de partidos oficiales. Los participantes deben indicar si cada juego terminará en victoria del equipo local, empate o triunfo del visitante. Cuantos más resultados correctos tenga un boleto, mayor será la posibilidad de ganar un premio acumulado que, dependiendo de la cantidad de aciertos y de la bolsa acumulada, puede alcanzar sumas significativas.
PROGOL ha cobrado relevancia no solo por lo económico, sino porque estimula la atención de miles de aficionados por partidos que quizá no siguen de forma habitual. Su naturaleza simple de pronóstico y la posibilidad de compartir experiencia con amigos hace que la quiniela sea más que un juego: es una tradición dominical.
Resultados de la Quiniela PROGOL 2320
Para todos los participantes que apenas van a corroborar los resultados del PROGOL 2320, la tabla de resultados quedó de la siguiente manera:
- Guadalajara VS América: LOCAL
- Cruz Azul VS Tigres: LOCAL
- Necaxa F VS Santos Laguna F: VISITA
- Juárez F VS Pumas F: EMPATE
- Tijuana F VS Cruz Azul F: EMPATE
- Águilas F VS Monterrey F: EMPATE
- Levante VS Valencia: VISITA
- Lazio VS Atalanta: VISITA
- Cremonese VS Genoa: EMPATE
- Torino VS Bolonia: VISITA
- Metz VS Auxerre: VISITA
- Sparta VS Nijmegen: LOCAL (POR SORTEO)
- Charleroi VS Gent: VISITA
- Gimnasia LP VS Estudiantes: EMPATE
Progol Revancha 2320: los resultados
- Toluca VS Tijuana: LOCAL
- San Luis VS Querétaro: LOCAL
- Pachuca VS Atlas: LOCAL
- Monterrey VS León: LOCAL
- Juárez VS Necaxa: VISITA
- Santos Laguna VS Mazatlán: VISITA
- Inter de Milan VS Juventus: LOCAL
Recuerda que, aunque el análisis ayuda, en el fútbol cualquier cosa puede pasar: esa es la belleza y la frustración del deporte.
¿Cómo se juega PROGOL?
- Obtén tu billete: Solicítalo en un punto de venta autorizado o juega en línea en el sitio oficial de la Lotería Nacional o aplicaciones como TuLotero.
- Pronostica los 14 partidos: Rellena las casillas marcando L (gana local), E (empate) o V (gana visita) para cada partido.
Los resultados se pueden consultar en la página de la Lotería Nacional o en las agencias autorizadas.