Resultados oficiales de la Quiniela PROGOL 2320: quiénes acertaron y cómo quedó la tabla

Resultados quiniela PROGOL 2320 Fotoarte: La Crónica

Ya se dieron a conocer los resultados de la Quiniela PROGOL 2320, el popular juego de pronósticos deportivos que mueve pasión, expectativas y millones entre apostadores de todo el país.

En esta nota te contamos quiénes acertaron, cómo quedaron los resultados correspondientes y qué es lo que más llamó la atención en esta edición de PROGOL.

¿Qué es la Quiniela PROGOL?

La Quiniela PROGOL es un sistema de apuestas deportivas basado en pronosticar resultados de una selección de partidos oficiales. Los participantes deben indicar si cada juego terminará en victoria del equipo local, empate o triunfo del visitante. Cuantos más resultados correctos tenga un boleto, mayor será la posibilidad de ganar un premio acumulado que, dependiendo de la cantidad de aciertos y de la bolsa acumulada, puede alcanzar sumas significativas.

PROGOL ha cobrado relevancia no solo por lo económico, sino porque estimula la atención de miles de aficionados por partidos que quizá no siguen de forma habitual. Su naturaleza simple de pronóstico y la posibilidad de compartir experiencia con amigos hace que la quiniela sea más que un juego: es una tradición dominical.

Resultados de la Quiniela PROGOL 2320

Para todos los participantes que apenas van a corroborar los resultados del PROGOL 2320, la tabla de resultados quedó de la siguiente manera:

Guadalajara VS América: LOCAL

Cruz Azul VS Tigres: LOCAL

Necaxa F VS Santos Laguna F: VISITA

Juárez F VS Pumas F: EMPATE

Tijuana F VS Cruz Azul F: EMPATE

Águilas F VS Monterrey F: EMPATE

Levante VS Valencia: VISITA

Lazio VS Atalanta: VISITA

Cremonese VS Genoa: EMPATE

Torino VS Bolonia: VISITA

Metz VS Auxerre: VISITA

Sparta VS Nijmegen: LOCAL (POR SORTEO)

Charleroi VS Gent: VISITA

Gimnasia LP VS Estudiantes: EMPATE

Progol Revancha 2320: los resultados

Toluca VS Tijuana: LOCAL

San Luis VS Querétaro: LOCAL

Pachuca VS Atlas: LOCAL

Monterrey VS León: LOCAL

Juárez VS Necaxa: VISITA

Santos Laguna VS Mazatlán: VISITA

Inter de Milan VS Juventus: LOCAL

Recuerda que, aunque el análisis ayuda, en el fútbol cualquier cosa puede pasar: esa es la belleza y la frustración del deporte.

¿Cómo se juega PROGOL?

Obtén tu billete: Solicítalo en un punto de venta autorizado o juega en línea en el sitio oficial de la Lotería Nacional o aplicaciones como TuLotero.

Solicítalo en un punto de venta autorizado o juega en línea en el sitio oficial de la Lotería Nacional o aplicaciones como TuLotero. Pronostica los 14 partidos: Rellena las casillas marcando L (gana local), E (empate) o V (gana visita) para cada partido.

Los resultados se pueden consultar en la página de la Lotería Nacional o en las agencias autorizadas.