Escape Islas Marías 2026: la carrera que transformará el Pacífico mexicano en el reto deportivo más fuerte del año

El próximo 28 de febrero de 2026, el archipiélago de las Islas Marías será sede de Escape Islas Marías, una travesía deportiva que promete convertirse en una referencia para el running de aventura en México.

La competencia no solo busca poner a prueba la resistencia física de los participantes, sino también resignificar un territorio histórico al convertirlo en un espacio de exploración, deporte y contacto con la naturaleza.

El evento abre sus puertas a atletas de alto rendimiento y a corredores que buscan una experiencia distinta en un entorno natural protegido en el Pacífico mexicano.

Distancias para todos los perfiles

El programa de Escape Islas Marías está diseñado para abarcar distintos niveles de preparación física:

100 km: El reto máximo que exige circunnavegar la Isla María Madre en dos ocasiones

El reto máximo que exige circunnavegar la Isla María Madre en dos ocasiones 50 km: Un recorrido épico de una vuelta completa al territorio insular

Un recorrido épico de una vuelta completa al territorio insular 21 km: El medio maratón tradicional adaptado a un entorno de selva baja

El medio maratón tradicional adaptado a un entorno de selva baja 10 km y 5 km: Alternativas diseñadas para quienes priorizan el contacto con la naturaleza a un ritmo moderado.

Cada distancia se plantea como una ruta de exploración física y mental en un entorno poco convencional para el calendario deportivo nacional.

Escape Islas Marías: rtas y otros detalles

La travesía comienza desde el traslado marítimo, una ruta en ferry que introduce a los participantes en la atmósfera del archipiélago. El recorrido atraviesa paisajes que te mezclan con la biodiversidad, ofreciendo un escenario que busca ir más allá de lo tradicional en las competencias urbanas.

El formato de inscripción bajo modalidad todo incluido contempla:

Transporte marítimo redondo

Hospedaje por dos noches

Alimentación completa

Kit profesional con cronometraje electrónico

Acceso regulado al área natural protegida

Este esquema busca que los corredores concentren su energía en el rendimiento y la vivencia deportiva.

La convocatoria se dirige tanto a la comunidad nacional como a corredores internacionales interesados en competencias de trail running y ultradistancia en destinos singulares.

La combinación de desafío físico y un entorno natural coloca a Escape Islas Marías como una propuesta con potencial para integrarse al calendario global de carreras de aventura.

Los interesados pueden consultar información técnica y proceso de registro en el portal oficial del evento escapeislasmarias.com.