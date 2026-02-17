Estas son las 10 historias de amor más icónicas de Hollywood que siguen conquistando a todos

El amor, ya sea en la vida real como en el cine, jamás pasará de moda; particularmente en la pantalla grande, cambiará de vestuario, de época y de soundtrack, pero siempre encuentra la forma de envolvernos en su magia, los suspiros y un adorable “awww”.

En medio de superhéroes, ciencia ficción y thrillers, el género romántico mantiene un lugar privilegiado entre las audiencias, consolidándose como uno de los motores más estables de la industria audiovisual.

Las cifras lo confirman: el mercado global de contenidos románticos alcanzó alrededor de 30 mil millones de dólares en 2023 y las proyecciones apuntan a que podría rozar los 47 mil millones para 2032, impulsado por una demanda constante, diversa, inclusiva y multigeneracional.

En este contexto, algunas parejas ficticias han trascendido el paso del tiempo y se han convertido en referentes culturales. Más allá de la nostalgia, su impacto también se mide en recaudación, reproducciones y conversación digital.

A continuación, te hablaremos de 10 romances de Hollywood que no solo nos hicieron suspirar, sino que también dejaron huella en la historia del cine.

Los romances que definieron generaciones

Titanic

La historia entre Jack y Rose, interpretados por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, se mantiene como el romance más taquillero de la historia, con más de 2.2 mil millones de dólares recaudados. Inspirada en hechos reales, la película convirtió una tragedia histórica en un relato íntimo que sigue siendo referencia obligada cuando se habla de películas románticas icónicas.

Diario de una Pasión

El vínculo entre Noah y Allie, interpretados por Ryan Gosling y Rachel McAdams, representa la persistencia del sentimiento frente a los obstáculos. Con más de 118 millones de dólares en taquilla, se convirtió en un clásico moderno del romance cinematográfico.

Ghost

La química entre Patrick Swayze y Demi Moore dio forma a una de las historias más recordadas del cine noventero. Con más de 517 millones de dólares recaudados, la cinta demostró que el romance también puede sobrepasar lo sobrenatural.

Mujer Bonita

La relación entre Vivian y Edward, interpretados por Julia Roberts y Richard Gere, redefinió la comedia romántica de los años noventa. Con más de 432 millones de dólares en taquilla, la película sigue siendo sinónimo de romance clásico en la cultura pop.

Otros romances inolvidables que completan el top

El listado se enriquece con historias que exploran distintas formas de amar:

Moulin Rouge!, con Nicole Kidman y Ewan McGregor

¿Conoces a Joe Black?, protagonizada por Brad Pitt, que plantea un romance con tintes filosóficos

Mejor Imposible, con Jack Nicholson y Helen Hunt

Como si fuera la primera vez, donde Adam Sandler y Drew Barrymore

La Propuesta, con Sandra Bullock y Ryan Reynolds

Los Juegos del Destino, protagonizada por Jennifer Lawrence y Bradley Cooper

El romance: un negocio que no deja de crecer

El éxito de estas películas confirma que el cine romántico no solo conecta con la emoción del público, sino también representa un negocio sólido. Su capacidad de generar conversación en redes, revivir escenas y atraer nuevas audiencias mantiene al género como un pilar estratégico dentro de la industria del entretenimiento.