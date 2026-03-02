Luna de sangre este 3 de marzo: ¿A qué hora será el eclipse lunar total y cómo verlo en México?

Luna de sangre 2026 El eclipse lunar total se presentará en México durante la madrugada del martes 3 de marzo, también conocido como “Luna de sangre” debido al color rojizo que adquiere el astro nocturno.

Uno de los fenómenos astronómicos más emblemáticos del cielo se presentará la madrugada del 3 de marzo; se trata de un eclipse lunar total, mayormente popularizado como “Luna de sangre” debido al tono rojizo que este satélite adquiere.

A diferencia de los eclipses de sol, los eclipses lunares no requieren protección ocular y son relativamente más frecuentes, ya que ocurren al menos dos veces al año en algún lugar de la Tierra; no obstante, cuando se trata de un elipse lunar total (Luna de sangre), es menos común, por lo que este 2026 estaremos presenciando un fenómeno digno de apreciar en su punto clímax de manifestación.

¿Cuándo y a qué hora será la Luna de sangre en México?

Entre la noche de este lunes y la madrugada del martes 3 de marzo, dará inicio el eclipse lunar total y podrá apreciarse en distintos países del planeta Tierra, incluyendo México, cuya fase de totalidad se extenderá por unos 58 minutos.

Debido a que este evento astronómico surge cuando tres cuerpos celestes se alinean, generalmente el Sol, la Tierra y la Luna, el movimiento es paulatino, por lo que la cronología por fases de la Luna de sangre en horario local será de la siguiente forma:

2:44 AM: Da inicio el “eclipse penumbral”, es decir, el primer sombreado leve de la luna.

3:50 AM: Comienza el eclipse parcial, fase en la que la sombra de la Tierra empieza a cubrir la Luna.

5:04 AM: Inicia la fase total del eclipse, donde la Luna entra completamente en la sombra.

5:33 AM: En este momento, la Luna se encontrará en el punto máximo del eclipse, fase en la que adquirirá su tono rojo más intenso.

6:02 AM: El eclipse total llega a su fin.

7:17 AM: Cae la fase parcial.

8:22 AM: Finaliza el eclipse penumbral.

Eclipse total de la luna. Visible en toda la República Mexicana. Martes 03 de marzo, 2026.



En este eclipse total lunar, la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz solar y proyectando una sombra sobre el satélite natural, el cual adquiere un tono rojizo.

¿Cómo ver la Luna de sangre del 3 de marzo en México?

Contrario a los eclipses de sol, un eclipse lunar no requiere protección ocular ni equipos sofisticados para poder apreciarse, aunque el uso de binoculares o telescopios ligeros podrían expandir la maravilla de la vista que obsequia este fenómeno astronómico.

Debido a que la Luna de sangre de este 3 de marzo será visible en todo el continente americano, principalmente el Centro y Norte de América, México tiene un lugar de primera fila para apreciar el evento nocturno sin necesidad de grandes equipos y protecciones previas, basta una mirada al cielo.

Sin embargo, es importante agregar que el punto máximo del eclipse —es decir, cuando la luna adquirirá el tono rojizo más intenso— será a las 5:33 horas de la mañana, por lo que cerca de esa hora deberás seguir las siguientes indicaciones: