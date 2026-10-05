Reestreno de Rocky por 50 aniversario Cinemex confirma reestreno de Rocky por 50 aniversario: ¿Cuándo se podrá volver a ver la película de Sylvester Stallone? (X: @Cinemex)

Rocky vuelve a la pantalla grande para encontrarse con el público que creció viendo este filme y conectar con las nuevas generaciones de espectadores en el cine. A 50 años de su estreno, la película que fue protagonizada por un joven Sylvester Stallone y que logró consagrar a Rocky Balboa como uno de los personajes más emblemáticos del cine deportivo, tendrá un esperado reestreno en formato 4K.

Para su regreso a las salas de cine, la cadena Cinemex confirmó que llegará a sus pantallas el reestreno de este clásico de Stallone.

¿Cuándo será el reestreno de Rocky en Cinemex?

Desde su debut en 1976, Rocky, la obra que catapultó al estrellato a Sylvester Stallone, regresa a las salas de cine en una proyección especial conmemorativa para celebrar su medio siglo de historia, tratándose de un reestreno por fechas limitadas.

#Rocky cumple 50 años y regresa a la pantalla grande para celebrarlo como se debe. Espérala en noviembre en Cinemex. https://t.co/6KE5pJ1aSv — Cinemex (@Cinemex) October 5, 2026

En el caso específico de Cinemex, la fecha exacta para sus salas aún no ha sido confirmada, aunque la empresa ya adelantó que la proyección se llevará a cabo durante el mes de noviembre.

¿Cuándo inicia la venta de boletos?

Aunque la cadena Cinemex confirmó que albergará el reestreno de la película, por el momento se desconoce la fecha de inicio para la preventa y la venta general de los boletos.

De igual forma, aún no se ha revelado si habrá objetos coleccionables conmemorativos del reestreno o si la cinta estará disponible en todas las salas del país.