¿Cómo es la Negra Modelo chocolate Turín y cuándo saldrá a la venta?

Negra Modelo Chocolate Turin regresa esta temporada de fin de año con una propuesta para quienes buscan un regalo diferente, además que la puedes encontrar en distintos puntos de venta.
¿Cómo es la Negra Modelo Turín?
De esta forma, una cerveza que reúne el carácter de Negra Modelo con el toque indulgente del cacao semiamargo de Turin. Esta edición limitada invita a celebrar, regalar y compartir alrededor de dos sabores emblemáticos.
Lo que comenzó como una edición limitada terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos de la temporada. En 2025, Negra Modelo Chocolate Turin sorprendió a los consumidores, agotó existencias y despertó una búsqueda para encontrar una de la últimas botellas disponibles.
La combinación inesperada de cerveza y chocolate trascendió la novedad para convertirse en un producto deseado, compartido y regalado durante las celebraciones de fin de año.
Un año después, está de vuelta. Su regreso responde al entusiasmo de quienes la probaron, la buscaron y pidieron volver a encontrarla. Este fin de año, Negra Modelo Chocolate Turin regresa para reencontrarse con sus seguidores y llegar a quienes se quedaron con ganas de probarla.
¿A partir de cuándo estará disponible la Negra Modelo Turín?
Como una de las grandes novedades de este año, Negra Modelo Chocolate Turin realizó por primera vez una preventa exclusiva en Mercado Libre, originalmente programada del 25 de septiembre al 1 de octubre.
A través de una fila virtual, los consumidores tuvieron la oportunidad de adquirir el producto de manera anticipada y recibirlo directamente en casa.
La preventa se convirtió en un éxito. En tan solo dos días se agotó el total de existencias disponibles, cinco días antes de lo previsto, confirmando una vez más el fenómeno que Negra Modelo Chocolate Turin generó desde su primera edición y demostrando que, un año
“Con Negra Modelo Chocolate Turin, Grupo Modelo y MARS transforman lo cotidiano en algo especial, ofreciendo una propuesta única, indulgente y festiva. El regreso de esta innovación va más allá de unir dos sabores, es el resultado de unir dos marcas icónicas que representan la calidad premium, la maestría y el orgullo por lo hecho en México”, dijo Rodolfo Vargas, Director de Marcas Premium en Grupo Modelo.
Elaborada a partir de Negra Modelo, la lager oscura del portafolio de Grupo Modelo, esta cerveza incorpora el cacao semiamargo de Turin en una combinación de malta tostada, notas de caramelo y un ligero aroma a café.
Con 4.7% de alcohol por volumen, acompaña postres de chocolate amargo, trufas, cheesecakes y frutos rojos, así como cortes de res a la parrilla, moles y quesos maduros.
Negra Modelo Chocolate Turin estará disponible por tiempo limitado durante la temporada de fiestas de fin de año 2026, en botella y lata de 355 ml, en puntos de venta seleccionados a nivel nacional.