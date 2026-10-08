Pizzería de las Tortugas Ninja en CDMX ¿Qué se sabe del próximo restaurante temático oficial que se inaugurará? (Foto de X)

El peligro acecha en la ciudad y solo cuatro héroes podrán salvarnos, pero antes deben hacer una parada obligatoria para disfrutar su platillo favorito en su primer restaurante oficial en el país. La pizzería con temática de las Tortugas Ninja tendrá su primera sede en la Ciudad de México con un concepto que promete transportar a los fanáticos directo desde las alcantarillas neoyorkinas hasta la mesa, inspirándose en los espacios presentados previamente en Los Ángeles y São Paulo y contando con el respaldo oficial de Paramount Pictures y Nickelodeon.

¿Dónde estará ubicada la pizzería de las Tortugas Ninja?

El nuevo espacio gastronómico y de entretenimiento se instalará en el complejo Miyana Polanco, en la Ciudad de México.

En un inicio, el proyecto estaba planeado para debutar en el norte del país, específicamente en Plaza Áuriga, en San Pedro Garza García, Monterrey. Sin embargo, tras retirar la publicidad en dicha plaza, se hizo oficial el traslado de la sede principal a la capital mexicana.

¿Cuándo abrirá sus puertas en la CDMX?

La apertura oficial de la experiencia gastronómica está programada para el 1 de julio de 2027. El establecimiento contará con una ambientación nostálgica dedicada a Leonardo, Raphael, Donatello y Michelangelo, ofreciendo una variedad de sabores e ingredientes para personalizar cada pizza al estilo de Nueva York.

¿Habrá mercancía oficial y coleccionables?

La oferta del lugar no se limitará a la comida. El recinto dispondrá de una zona de venta con merchandising oficial y productos exclusivos de la franquicia, convirtiéndose en un punto de encuentro interactivo para coleccionistas y seguidores de la icónica caricatura ochentera.

¿Por qué se canceló la sede de Monterrey?

A principios de año, Timeless Brands, empresa encargada de desarrollar restaurantes temáticos inspirados en videojuegos y cultura pop, había anunciado la apertura en territorio regiomontano. No obstante, el pasado 5 de septiembre de 2026 la compañía confirmó mediante un comunicado en sus redes sociales el cambio de planes hacia la CDMX.

La cancelación en Monterrey se debió a un acuerdo comercial que no logró concretarse en los tiempos previstos, lo que obligó a postergar y reubicar la inauguración de la pizzería temática de las Tortugas Ninja.