Walmart México lanza Sparky, su nuevo asistente de compras con inteligencia artificial

Walmart lanza a Sparky Foto: Especial

Comprar en línea podría dejar de ser únicamente una cuestión de buscar productos y comparar precios. Walmart México quiere llevar esa experiencia un paso más allá con Sparky, un nuevo asistente de compras impulsado por inteligencia artificial (IA) que busca convertir una necesidad cotidiana en una solución de compra.

La herramienta ya está disponible dentro de la aplicación de Walmart y permite interactuar mediante una conversación natural. En lugar de tener que saber exactamente qué producto buscar, el usuario puede explicar qué necesita y recibir recomendaciones, alternativas y orientación para completar una ocasión de compra.

Por ejemplo, alguien puede pedir ayuda para organizar una fiesta infantil, planear las comidas de toda una semana, preparar una cena especial o reunir todo lo necesario para una convivencia familiar.

¿Qué es Sparky y cómo funciona?

Sparky combina capacidades de inteligencia artificial con el ecosistema de comercio electrónico de Walmart para acompañar al consumidor durante el proceso de decisión.

La idea es que la persona pueda pasar de una necesidad general a productos concretos sin tener que realizar múltiples búsquedas por separado. El asistente puede ayudar a descubrir opciones, comparar alternativas y encontrar recomendaciones personalizadas.

Karthicka Krishnasamy, vicepresidenta de eCommerce de Walmart México, explicó que el objetivo no es agregar tecnología por sí misma, sino utilizarla para simplificar la vida cotidiana.

“El verdadero valor de la innovación está en entender cómo es su vida cotidiana y ayudar a simplificarla”, señaló la directiva.

De esta manera, Sparky busca que la inteligencia artificial tenga una función práctica dentro de las compras: ayudar a ahorrar tiempo, tomar decisiones y encontrar productos de acuerdo con las necesidades de cada persona.

Una IA adaptada a los consumidores mexicanos

Aunque Sparky forma parte de las capacidades tecnológicas globales de Walmart, su llegada a México contempla particularidades del mercado nacional.

La experiencia fue adaptada considerando el lenguaje, las expresiones y la manera en que compran los consumidores mexicanos, con el objetivo de que las conversaciones sean más naturales y relevantes.

La estrategia parte de una capacidad desarrollada a escala global para posteriormente llevarla a diferentes mercados.

En Estados Unidos, donde Sparky fue lanzado previamente, Walmart reporta que el uso de la herramienta se ha duplicado trimestre tras trimestre y que quienes la utilizan registran un gasto aproximadamente 35 por ciento mayor que quienes no recurren a ella.

¿Qué pasa con los datos personales?

La incorporación de inteligencia artificial a las compras también abre preguntas sobre privacidad. De acuerdo con Walmart, Sparky incorpora mecanismos de protección de información y opera bajo sus marcos de privacidad, protección de datos y gobierno de IA.

La compañía señala que los clientes mantienen control sobre cómo se utilizan o comparten sus datos y pueden solicitar su eliminación.

Con Sparky, Walmart apuesta por una experiencia de comercio electrónico en la que la inteligencia artificial no solo ayude a encontrar un artículo, sino que acompañe al consumidor desde la identificación de una necesidad hasta la decisión de compra.

La aplicación de Walmart, donde ya se encuentra disponible Sparky, puede descargarse para dispositivos Android y iOS.