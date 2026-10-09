Club América, jersey del 110 Aniversario precio y dónde comprarlo (@adidasmx)

El club América celebrará su 110 aniversario el próximo 12 de octubre y, en conmemoración, ha lanzado un jersey que recupera el tono crema como protagonista y el escudo histórico del club; también está disponible para los aficionados toda una indumentaria especial en colaboración con Adidas. Aquí te decimos cómo conseguir la tuya.

Con este nuevo lanzamiento, el América contará con tres jerseys oficiales para la temporada 2026/27: el jersey local, el de visitante y ahora el de su 110 aniversario.

¿Cuánto cuesta y dónde comprar el jersey del América por su 110.º aniversario?

Debido a que se trata de un gran festejo, Adidas y el América han decidido lanzar una indumentaria completa, además del jersey. Por lo que la colección abarca desde piezas deportivas hasta prendas urbanas estilo lifestyle. Estos son los precios:

Jersey Aniversario: $2,999 pesos mexicanos.

$2,999 pesos mexicanos. Jersey Aniversario manga larga: $3,199 pesos mexicanos.

$3,199 pesos mexicanos. Jersey Aniversario niños: $1,999 pesos mexicanos.

$1,999 pesos mexicanos. Jersey Aniversario azul manga larga: $3,199 pesos mexicanos.

$3,199 pesos mexicanos. Short Aniversario: $1,699 pesos mexicanos.

$1,699 pesos mexicanos. Chamarra deportiva Aniversario: $2,999 pesos mexicanos.

$2,999 pesos mexicanos. Pantalones deportivos Aniversario: $2,199 pesos mexicanos.

$2,199 pesos mexicanos. Sudadera con gorro Aniversario: $1,999 pesos mexicanos.

$1,999 pesos mexicanos. Playera América Lifestyler Aniversario: $1,399 pesos mexicanos.

$1,399 pesos mexicanos. Gorra Aniversario: $699 pesos mexicanos.

La colección en colaboración con Adidas por el 110 aniversario ya está disponible en todos los canales de venta de Adidas México, ya sean en tiendas físicas o digitales.

¿Cuándo debuta el uniforme conmemorativo en la cancha?

El jersey conmemorativo será estrenado en el Estadio Banorte, el próximo 10 de octubre en el partido contra los Rayados de Monterrey, es decir, será dos días antes de su aniversario, el 12 de octubre.

El jersey está inspirado en una estética retro de la década de los 70, que recuerda a una etapa muy importante del equipo, ya que fue cuando conquistaron el campeonato de la primera Liguilla en México.