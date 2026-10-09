Lonbali llega a México con lo último de la moda española: fechas, precio y dónde puedes conseguir la bolsa que todas deben tener

Una bolsa nunca es solo una bolsa. Sí, para muchos esta expresión no tendrá ningún sentido, pero para quienes no podemos salir sin una tote, una crossbody, una hobo, un clutch, una bucket bag o por lo menos una satchel de batalla, significa comprender y sostener todo un estilo de vida.

A lo largo de la historia, los bolsos han acompañado a quienes los utilizamos por elegancia, moda o practicidad, volviéndose un accesorio de cajón único e irremplazable con el poder de mezclar formas, colores y texturas de maneras inimaginables, pero siempre convenientes.

Decenas de casas de moda han innovado y, desde luego, maravillado a miles con sus propuestas, volviendo algunas incluso una pieza de museo y justo de ahí es de donde viene cada diseño, concepto y propuesta: del sueño de volverse parte de la historia y la cultyura.

Esta vez, las buenas noticias llegan para las mexicanas, quienes ahora podremos disfrutar de los accesorios de Lonbali, una marca fundada por los hijos de Purificación García, que apuesta por accesorios personalizables, diseños urbanos y una propuesta premium con precios accesibles.

¿Qué es y dónde comprar las bolsas Lonbali en México?

La firma española de accesorios, combina una estética contemporánea con opciones de personalización. Su propuesta busca sostener una imagen cuidada y una experiencia más exclusiva a un público que no necesariamente busca artículos de lujo tradicional.

Quienes quieran conocer la propuesta de la marca ya pueden consultar sus productos en el sitio oficial de Lonbali México, disponible en lonbali.com.

La firma también tiene prevista su incorporación a Liverpool, aunque no se ha detallado la fecha de llegada a las sucursales.

Esta expansión marca un nuevo paso para la compañía, que busca llevar su concepto de accesorios a más consumidoras fuera de España.

Más que apostar únicamente por las tendencias de temporada, Lonbali desarrolla piezas que buscan adaptarse a diferentes momentos: desde una jornada de trabajo hasta una salida con amigas o un viaje de fin de semana.

¿Qué hace diferentes a los bolsos y accesorios Lonbali?

Uno de los principales atractivos de la marca es la personalización de sus accesorios. La idea es que cada pieza pueda reflejar los gustos de quien la lleva mediante detalles que le den un significado particular.

Una inicial, una referencia personal o un diseño especial pueden transformar un accesorio cotidiano en una pieza vinculada con una historia propia. Esta apuesta por la individualidad es parte central de la identidad de Lonbali.

Diseños para diferentes ocasiones

La marca combina líneas contemporáneas con una orientación práctica. Sus colecciones buscan funcionar en distintos contextos sin perder personalidad, con estampados reconocibles y propuestas que pueden complementar estilos variados.

La versatilidad es otro de sus ejes: en lugar de pensar los bolsos como piezas reservadas para ocasiones especiales, Lonbali los plantea como accesorios que pueden acompañar la rutina diaria.

Una propuesta premium sin un costo excesivo

Dentro de su catálogo destaca ATERNA, una colección de bolsos elaborados con piel de vacuno y fabricados en España. Esta línea refleja la evolución de la firma hacia una propuesta más premium, con énfasis en los materiales, la confección y la tradición artesanal española.

¿Quiénes fundaron Lonbali y por qué se llama así?

La historia de Lonbali comenzó en 2016, cuando Soledad Álvarez García, María Álvarez García y Marc Caballé García decidieron desarrollar un proyecto propio dentro del universo de la moda.

Los tres son hijos de la diseñadora española Purificación García, pero construyeron una identidad independiente a partir de sus experiencias profesionales en áreas como finanzas, creatividad, marketing, moda y operaciones.

El nombre de la firma también tiene una historia particular. Surgió de la combinación de tres ciudades en las que vivían sus fundadores cuando pusieron en marcha el proyecto: Londres, Barcelona y Bali. De ahí nacieron las sílabas que forman Lonbali, una denominación que conecta con su visión internacional.

Esta mezcla de referencias también se refleja en el carácter cosmopolita de sus colecciones y en los estampados que distinguen a la marca.

Lonbali amplía su presencia internacional

A diez años de su fundación, la firma ha desarrollado una red comercial que incluye 14 puntos de venta en España, además de presencia en tiendas multimarca de Alemania e Italia, según la información de la compañía.

Su llegada a México se suma a esa expansión y abre una nueva etapa para el negocio en América Latina. Por ahora, su catálogo digital permite conocer la propuesta antes de su desembarco en Liverpool. Para quienes buscan un accesorio que vaya más allá de cumplir una función práctica, la marca española pone sobre la mesa una idea: llevar algo que también hable de quien lo usa.