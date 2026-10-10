Atlas vs Chivas: a qué hora es y dónde ver GRATIS y EN VIVO el Clásico Tapatío

Atlas vs Chivas: a qué hora es y dónde ver EN VIVO el Clásico Tapatío

El futbol mexicano regresa con el partido más intenso en Guadalajara. Este sábado 10 de octubre, Atlas y Chivas se enfrentan en la 299 edición del Clásico Tapatío, un encuentro que promete emociones y en el que ambos equipos buscarán sumar puntos importantes en el Apertura 2026.

El Estadio Jalisco será el escenario de esta rivalidad correspondiente a la Jornada 11 de la Liga MX. Si no quieres perderte ningún detalle, aquí te contamos a qué hora comienza el partido y dónde podrás verlo en vivo desde México.

¿A qué hora juega Atlas vs Chivas?

El encuentro entre los Zorros y el Guadalajara está programado para este sábado 10 de octubre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

El partido se disputará en el Estadio Jalisco, casa del conjunto rojinegro, que buscará aprovechar la localía para imponerse ante uno de sus rivales históricos.

La cita llega en un momento importante del campeonato, pues la segunda mitad de la fase regular comienza a tomar forma y cada resultado puede modificar las aspiraciones de los equipos que buscan mantenerse en puestos de clasificación.

¿Dónde ver Atlas vs Chivas EN VIVO en México?

Si no tienes planes de ir al estadio, hay varias alternativas para seguir el Clásico Tapatío en vivo desde casa. La transmisión del encuentro estará disponible en televisión abierta, televisión de paga y plataformas digitales.

Estas son las opciones anunciadas para México:

Televisión abierta: Canal 5

Canal 5 Televisión de paga: TUDN

TUDN Streaming: ViX

De esta manera, podrás seguir el encuentro por televisión o mediante una plataforma digital, según el servicio que tengas disponible.

Atlas y Chivas se juegan más que el orgullo

Aunque la rivalidad entre ambos clubes es suficiente para encender los ánimos, el partido también tiene implicaciones importantes para la clasificación del Apertura 2026.

De acuerdo con la tabla previa al encuentro, Chivas ocupa el tercer lugar con 18 puntos, mientras que Atlas se encuentra en la sexta posición con 17 unidades. La diferencia entre ambos es mínima, por lo que una victoria rojinegra podría cambiar el orden entre los dos equipos.

El Guadalajara, por su parte, tiene la oportunidad de defender su posición y dar un paso importante en la pelea por los primeros lugares.

La pausa por la Fecha FIFA también añade el hecho de que los clubes vuelven a la competencia después de varios días sin actividad en el torneo, por lo que será interesante observar cómo retoman el ritmo.