Paseo Nocturno de Día de Muertos 2026 en CDMX Fecha, horario, ruta oficial y detalles del evento (@MIBiciCDMX / @GobCDMX)

La Secretaría de Movilidad ha confirmado a través de sus redes sociales que este año se celebrará el Paseo Nocturno de Día de Muertos, el sábado previo a las celebraciones de noviembre. Esta es una actividad pensada para toda la familia y que reúne a miles de personas. Aquí te contamos todos los detalles para que apartes la fecha.

La tradicional rodada de bicis que se realiza durante diversas ocasiones en la CDMX es especialmente popular cuando es con temática del Día de Muertos, ya que la gente aprovecha para disfrazarse desde antes y disfrutar de un paseo nocturno en la ciudad.

¿Cuándo y a qué hora será el Paseo Nocturno de Día de Muertos en CDMX?

El Paseo Nocturno de Día de Muertos en CDMX se llevará a cabo el sábado 24 de octubre de 2026 a partir de las 19:00 hasta las 23:00 horas. No solo los ciclistas podrán disfrutar de este evento, sino que también podrás utilizar tus patines, patineta o ir caminando.

Evento: Paseo Nocturno en Bicicleta - Edición Día de Muertos.

Paseo Nocturno en Bicicleta - Edición Día de Muertos. Dónde: Ciudad de México.

Ciudad de México. Fecha: Sábado 24 de octubre de 2026.

Sábado 24 de octubre de 2026. Horario : 00:00 a 23:00 horas.

: 00:00 a 23:00 horas. Costo: Acceso libre.

En ocasiones previas, se ha observado cómo la gente se reúne con sus disfraces más creativos y cómo familias, amigos o parejas disfrutan de una noche llena de sorpresas y “espantos”. Esta es una de las actividades favoritas de los citadinos durante esta temporada.

¿Cuál será la ruta del Paseo Nocturno de Día de Muertos en CDMX?

Por el momento todavía no se confirma la ruta exacta que tendrá el Paseo Nocturno de Día de Muertos, sin embargo, se sabe que suele ir de Paseo de la Reforma hasta el Centro de la Ciudad de México. Usualmente la ruta tiene una longitud de 20 kilómetros.

No solo se trata de una rodada ciclista, ya que también habrá otras actividades como el tradicional concurso de disfraces, donde las personas demuestran su ingenio.