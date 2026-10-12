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¿Chedraui o Walmart? Descubre qué supermercado ofrece las mejores promociones en frutas, verduras y carnes este 13 y 14 de octubre. Comparativa completa para ahorrar en tu despensa

Martimiércoles Chedraui vs Martes de Frescura Walmart: comparativa de ofertas del 13 y 14 de octubre

Por Fernando Huacuz
Martimiércoles Chedraui vs Martes de Frescura Walmart
Martimiércoles Chedraui vs Martes de Frescura Walmart Foto: IA

Comienza una nueva semana y dos de los supermercados más reconocidos a nivel nacional acaban de lanzar sus ofertas semanales en frutas, verduras y carnes en sus Martimiércoles de Chedraui y Martes de Frescura en Walmart.

Por ello, en esta nota te dejamos un cuadro comparativo con las mejores ofertas para que hagas compras más inteligentes y ahorres más durante tu visita a estas cadenas.

Ofertas en frutas: Martimiércoles Chedraui vs Martes de Frescura Walmart

Chedraui

  • Plátano Chiapas — $22 por kilo
  • Manzana Golden chica en bolsa — $32.50 por kilo
  • Plátano macho — $29.50 por kilo
  • Naranja Paramount — $42.50 por kilo
  • Toronja importada — $42.50 por kilo
  • Pera asiática — $59.90 por kilo

Walmart

  • Plátano Chiapas — $18 por kilo
  • Manzana roja — desde $40 por kilo
  • Piña miel — desde $30 por kilo
  • Pera de Anjou — $52 por kilo

Ofertas en verduras: Chedraui vs Walmart

Chedraui

  • Pepino verde — $9.90 por kilo
  • Calabaza de Castilla — $17.50 por kilo
  • Tomate Saladet — $18.50 por kilo
  • Chayote sin espinas — $19.50 por kilo
  • Aguacate Hass — $29.50 por kilo
  • Apio — $24.50 por kilo
  • Chile serrano — $39.50 por kilo

Walmart

  • Jitomate Saladet — $27 por kilo
  • Aguacate Hass — $42 por kilo
  • Zanahoria — $15 por kilo
  • Lechuga romana — $17 por pieza
  • Chile poblano — $30 por kilo
  • Calabaza de Castilla — $20 por kilo

Ofertas en carnes: Martimiércoles Chedraui vs Martes de Frescura Walmart

Chedraui

  • Pulpa de cerdo — $89.90 por kilo
  • Chuleta de cerdo ahumada — $109 por kilo
  • Filete de basa roja — $65 por kilo
  • Filete de tilapia — $98 por kilo
  • Camarón coctelero de pulpa — $139 por kilo

Walmart

  • Pechuga de pollo sin hueso — $172 por kilo
  • Milanesa de pechuga de pollo — $182 por kilo
  • Filete de tilapia — desde $104 por kilo
  • Carne molida de res 80/20 — $136 por kilo
  • Milanesa de cerdo — $106 por kilo

Tips para aprovechar el Martimiércoles de Chedraui y el Martes de Frescura Walmart

  • Compra con una lista: define qué alimentos necesitas para evitar gastos innecesarios.
  • Compara el precio por kilo: revisa el peso de cada paquete antes de decidir.
  • Consulta las ofertas vigentes: los precios pueden cambiar según la sucursal y la región.
  • Planea tus comidas: elige ingredientes que puedas aprovechar en varias preparaciones.
  • Anticipa tus gastos de Día de Muertos: distribuye las compras de octubre y noviembre sin adquirir más productos perecederos de los que consumirás.

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