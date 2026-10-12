Martimiércoles Chedraui vs Martes de Frescura Walmart: comparativa de ofertas del 13 y 14 de octubre

Comienza una nueva semana y dos de los supermercados más reconocidos a nivel nacional acaban de lanzar sus ofertas semanales en frutas, verduras y carnes en sus Martimiércoles de Chedraui y Martes de Frescura en Walmart.
Por ello, en esta nota te dejamos un cuadro comparativo con las mejores ofertas para que hagas compras más inteligentes y ahorres más durante tu visita a estas cadenas.
Ofertas en frutas: Martimiércoles Chedraui vs Martes de Frescura Walmart
Chedraui
- Plátano Chiapas — $22 por kilo
- Manzana Golden chica en bolsa — $32.50 por kilo
- Plátano macho — $29.50 por kilo
- Naranja Paramount — $42.50 por kilo
- Toronja importada — $42.50 por kilo
- Pera asiática — $59.90 por kilo
Walmart
- Plátano Chiapas — $18 por kilo
- Manzana roja — desde $40 por kilo
- Piña miel — desde $30 por kilo
- Pera de Anjou — $52 por kilo
Ofertas en verduras: Chedraui vs Walmart
Chedraui
- Pepino verde — $9.90 por kilo
- Calabaza de Castilla — $17.50 por kilo
- Tomate Saladet — $18.50 por kilo
- Chayote sin espinas — $19.50 por kilo
- Aguacate Hass — $29.50 por kilo
- Apio — $24.50 por kilo
- Chile serrano — $39.50 por kilo
Walmart
- Jitomate Saladet — $27 por kilo
- Aguacate Hass — $42 por kilo
- Zanahoria — $15 por kilo
- Lechuga romana — $17 por pieza
- Chile poblano — $30 por kilo
- Calabaza de Castilla — $20 por kilo
Ofertas en carnes: Martimiércoles Chedraui vs Martes de Frescura Walmart
Chedraui
- Pulpa de cerdo — $89.90 por kilo
- Chuleta de cerdo ahumada — $109 por kilo
- Filete de basa roja — $65 por kilo
- Filete de tilapia — $98 por kilo
- Camarón coctelero de pulpa — $139 por kilo
Walmart
- Pechuga de pollo sin hueso — $172 por kilo
- Milanesa de pechuga de pollo — $182 por kilo
- Filete de tilapia — desde $104 por kilo
- Carne molida de res 80/20 — $136 por kilo
- Milanesa de cerdo — $106 por kilo
Tips para aprovechar el Martimiércoles de Chedraui y el Martes de Frescura Walmart
- Compra con una lista: define qué alimentos necesitas para evitar gastos innecesarios.
- Compara el precio por kilo: revisa el peso de cada paquete antes de decidir.
- Consulta las ofertas vigentes: los precios pueden cambiar según la sucursal y la región.
- Planea tus comidas: elige ingredientes que puedas aprovechar en varias preparaciones.
- Anticipa tus gastos de Día de Muertos: distribuye las compras de octubre y noviembre sin adquirir más productos perecederos de los que consumirás.