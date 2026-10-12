McDonald’s sorprende con el menú de Checo Pérez: ¿Qué incluye y cuánto cuesta el auto a escala? (@McDonaldsMexico)

La cadena de comida rápida estadounidense anunció el regresó de su Menú Checo en colaboración con el corredor mexicano de Fórmula 1, Sergio “Checo” Pérez, a partir de este lunes 12 de octubre.

Conoce los precios, detalles e inclusiones que tiene el menú de McDonald’s.

¿Qué incluye y cuándo cuenta el menú de Checo Pérez?

La colaboración con el corredor de la Fórmula 1 tiene un precio de $449 pesos o hasta $499 pesos, de acuerdo con la sucursal o manera de compra. Viene con una cajita personalizada con el corredor de Cadillac e incluye:

Una hamburguesa Big Mac,

Papas a la francesa medianas.

Refresco mediano.

Una postal de Checo Pérez.

Un auto de Fórmula 1 a escala 1:43 en dos versión: rojo y negro.

Asimismo, puedes añadir otros acompañamientos a tu menú como helado o pay. Estará disponible hasta el 29 de octubre de 2026 o hasta agotar existencias.

Su colaboración en 2023

Sergio Pérez ya había colaboradora anteriormente con la compañía con su Menú Checo en 2023. Esta versión no incluía el auto a escala y su precio era de $119 pesos; incluía:

Una hamburguesa Big Mac.

Dos papas medianas.

Un refresco mediano.

Una postal edición especial.

Igualmente participó en las campañas “México me encanta” y en el Gran Día de McDonald’s en 2022.