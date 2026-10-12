Walmart, Chedraui y Soriana, comparativa de ofertas: promociones 13 y 14 de octubre

Walmart, Chedraui y Soriana Las mejores ofertas en frutas y verduras

Walmart, Chedraui y Soriana presentan precios distintos en frutas y verduras para este martes 13 y miércoles 14 de octubre de 2026. Las promociones del Martes de Frescura, el Martimiércoles y el Martes y Miércoles del Campo están listas en sus apartados de ofertas en frutas y verduras.

Chedraui, Walmart y Soriana: ofertas en verduras

El jitomate Saladet cuesta 27 pesos por kilo en Walmart, por debajo de los 29 pesos de Chedraui y los 29.90 pesos de Soriana. En este producto, el Martes de Frescura ofrece el precio más bajo de las tres cadenas.

La cebolla blanca tiene un precio de 59 pesos por kilo en la cadena mexicana, mientras en el Martes y Miércoles del Campo se ofrece en 61.90 pesos y en la cadena estadounidense en 69 pesos.

En zanahoria, Soriana registra el menor precio, con 14.90 pesos por kilo, Martes de Frescura la vende en 15 pesos y Martimiércoles en 16.50 pesos.

El chayote presenta una brecha más amplia. Chedraui lo ofrece en 16.90 pesos por kilo, frente a los 32.90 pesos de Soriana y los 39.90 pesos de Walmart.

El apio también resulta más económico en Chedraui, con un precio de 32.50 pesos por kilo. Soriana lo vende en 38 pesos y Walmart en 39.90 pesos. En el caso del nopal limpio, la misma cadena registra el menor costo, con 32.50 pesos por kilo, frente a los 38.90 pesos y los 45 pesos de de sus principales competidores, respectivamente.

Para la lechuga romana, Chedraui y Soriana comparten el precio más bajo, con 19.90 pesos por pieza. Mientras que en Martes de frescura la ofrece en 24 pesos, una diferencia de 4.10 pesos por unidad respecto a las otras dos tiendas.

El aguacate Hass, en cambio, cuesta 42 pesos por kilo en Walmart y Chedraui, mientras Soriana lo vende en 52 pesos.

Chedraui, Walmart y Soriana: ofertas en frutas

El plátano Chiapas cuesta 18 pesos por kilo en la cadena estadounidense, por debajo de los 21.90 pesos de Soriana y los 26.90 pesos de Chedraui.

La piña miel tiene un precio de 23.90 pesos por kilo en Martes y Miércoles del Campo, el más bajo de las tres cadenas. Martimiércoles la ofrece en 34 pesos y Martes de Frescura en 40 pesos.

En sandía roja, Chedraui registra el precio más bajo, con 18.90 pesos por kilo. Soriana la vende en 19.90 pesos y Walmart en 20 pesos.

La guayaba cuesta 59.90 pesos por kilo tanto en la tienda mexicana, al igual que Soriana, mientras que la competencia de ambas cadenas la ofrece en 62 pesos. En manzana Gala, Soriana tiene el precio más bajo, con 51.90 pesos por kilo, seguida de Chedraui, con 52 pesos, y Walmart, con 54 pesos.

La manzana verde presenta una diferencia mayor. Walmart la vende en 54 pesos por kilo y Soriana en 54.80 pesos, mientras Chedraui alcanza los 66.50 pesos. En este producto, Walmart ofrece el menor precio, con una diferencia de 12.50 pesos por kilo respecto a Chedraui.

Para la papaya Maradol, Soriana registra un precio de 38.90 pesos por kilo, Chedraui la ofrece en 39 pesos y Walmart en 40 pesos.

La toronja cuesta 24.90 pesos por kilo en Martimiércoles, por debajo de los 29 pesos de Martes de Fresucra y los 32.80 pesos de Martes y Miércoles del Campo.

Los precios pueden variar sin previo aviso de cualquiera de las tres tiendas de autoservicio.