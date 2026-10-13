¿Habra megapuente por el Día de Muertos 2026 en México? Esto dice el calendario escolar de la SEP (Cuartoscuro)

Preparen sus calaveritas y las bolsas para pedir dulces, ya que se aproxima un megapuente. De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2026-2027, las autoridades tienen programados dos días de descanso que extenderán el fin de semana previo a la celebración del Día de Muertos.

¿Cuándo se suspenden las clases por el megapuente de Día de Muertos?

Para las y los alumnos de kínder, primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas, las actividades escolares se suspenderán el viernes 30 de octubre debido a la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), reunión que habitualmente se realiza el último viernes de cada mes.

El descanso continuará durante el fin de semana y se extenderá hasta el lunes 2 de noviembre, fecha que en el calendario de la SEP se encuentra marcada como suspensión de labores docentes y administrativas con motivo del Día de Muertos.

De esta manera, el regreso a las aulas para los estudiantes de educación básica está programado para el martes 3 de noviembre.

¿Qué otros días de descanso habrá en el mes de noviembre?

Con base en el calendario escolar de la SEP y lo establecido por la Ley Federal del Trabajo, el mes de noviembre contempla dos fechas de descanso para estudiantes y trabajadores: