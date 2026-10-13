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El calendario de la Secretaría de Educación Pública establece días de descanso consecutivos para estudiantes de educación básica antes de las festividades de noviembre

¿Habra megapuente por el Día de Muertos 2026 en México? Esto dice el calendario escolar de la SEP

Por Esteban Emiliano Pérez Navarro
Megapuente por el Día de Muertos
¿Habra megapuente por el Día de Muertos 2026 en México? Esto dice el calendario escolar de la SEP (Cuartoscuro)

Preparen sus calaveritas y las bolsas para pedir dulces, ya que se aproxima un megapuente. De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2026-2027, las autoridades tienen programados dos días de descanso que extenderán el fin de semana previo a la celebración del Día de Muertos.

¿Cuándo se suspenden las clases por el megapuente de Día de Muertos?

Para las y los alumnos de kínder, primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas, las actividades escolares se suspenderán el viernes 30 de octubre debido a la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), reunión que habitualmente se realiza el último viernes de cada mes.

El descanso continuará durante el fin de semana y se extenderá hasta el lunes 2 de noviembre, fecha que en el calendario de la SEP se encuentra marcada como suspensión de labores docentes y administrativas con motivo del Día de Muertos.

De esta manera, el regreso a las aulas para los estudiantes de educación básica está programado para el martes 3 de noviembre.

¿Qué otros días de descanso habrá en el mes de noviembre?

Con base en el calendario escolar de la SEP y lo establecido por la Ley Federal del Trabajo, el mes de noviembre contempla dos fechas de descanso para estudiantes y trabajadores:

  • Lunes 16 de noviembre: Se suspenderán las labores con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana, generando un fin de semana largo de tres días.
  • Viernes 27 de noviembre: Habrá suspensión de clases para los niveles de preescolar, primaria y secundaria en planteles públicos y privados debido a la correspondiente sesión del Consejo Técnico Escolar.

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