Bobby Pulido, la voz de 'Desvelado', busca el Congreso para frenar al trumpismo en Texas (@bobbypulido425)

Bobby Pulido, conocido por éxitos como ‘Desvelado’ y ‘Llévame contigo’, anunció su candidatura al Distrito 15 de Texas desde septiembre del 2025, con el propósito de frenar el trumpismo en ese estado, y se ha posicionado como una figura clave para que los demócratas recuperen la Cámara de Representantes.

Pulido se ha caracterizado por ser un referente cultural entre los hispanos de Texas y que encarna valores contradictorios, ya que critica las políticas radicales de Donald Trump, pero que a la vez tiene posiciones conservadoras, como en el aborto.

¿Quién es Bobby Pulido, el candidato demócrata al Congreso?

Bobby Pulido construyó una larga trayectoria como cantante y compositor de música tejana. Tras 31 años de carrera, ha decidido incursionar en la política y postularse como candidato al Distrito 15 de Texas. Además, ha sido reconocido con dos nominaciones al Latin Grammy.

Durante su carrera musical se ha hecho conocido principalmente por sus presentaciones en quinceañeras, aunque también ha actuado en bailes de rancho y en las radios en español, por lo que la población de Texas lo reconoce y lo ha posicionado como el favorito a ganar.

Tras decidir participar en la política, Bobby Pulido dará su último concierto el próximo sábado en Edinburg, su ciudad natal; después se enfocará totalmente en su campaña electoral para las próximas elecciones.

¿Por qué Bobby Pulido, cantante de ‘Desvelado’, decidió saltar a la política en Texas?

Bobby Pulido ha declarado estar en contra de las políticas radicales de Donald Trump y se figura como una pieza clave para que los demócratas recuperen la Cámara de Representantes.

Durante su campaña ha explotado su presencia entre la población tejana, por lo que ha abordado temas sensibles como lo es la inmigración, que, aunque critica las políticas migratorias de Biden, cree que los actos cometidos por Trump han sido excesivos, además de que considera que los migrantes son importantes para la economía del estado.

Hasta el momento, las encuestas lo han posicionado como el favorito a ganar las próximas elecciones, con sondeos que le dan un 60% frente a un 35% de su competición directa del partido republicano.