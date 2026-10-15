Concierto sinfónico tributo a los Beatles gratis en CDMX: lugar, fecha y horario

Beatles en Concierto. Los grandes éxitos del Cuarteto de Liverpool cobrarán vida en un espectáculo sinfónico con entrada libre en la CDMX. Descubre todos los detalles para disfrutar de este homenaje musical. (Centro Cultural Futurama/Facebook)

Los seguidores de The Beatles tendrán una nueva oportunidad para disfrutar de las canciones de la legendaria agrupación británica, pues la Ciudad de México albergará un concierto sinfónico completamente gratuito dedicado a su legado musical.

El espectáculo se realizará en el Centro Cultural Futurama, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde los asistentes podrán disfrutar de una presentación que combinará las composiciones del Cuarteto de Liverpool con arreglos propios de la música sinfónica.

La actividad forma parte de la programación cultural del recinto y se llevará a cabo durante octubre, mes en el que también se conmemora el nacimiento de John Lennon, quien habría cumplido 86 años el pasado 9 de octubre de 2026.

¿Cuándo y dónde será el concierto sinfónico de The Beatles gratis en CDMX?

De acuerdo con la programación difundida por el Centro Cultural Futurama, el concierto se celebrará el domingo 18 de octubre de 2026, a partir de las 14:00 horas, con entrada completamente gratuita.

El recinto se encuentra en la colonia Lindavista, al norte de la Ciudad de México, y ofrece distintas actividades culturales, como presentaciones musicales, exposiciones, talleres y espectáculos artísticos.

Los datos para asistir son los siguientes:

Fecha: domingo 18 de octubre de 2026.

domingo 18 de octubre de 2026. Horario: 14:00 horas.

14:00 horas. Lugar: Centro Cultural Futurama.

Centro Cultural Futurama. Dirección: Otavalo 7, esquina con avenida Instituto Politécnico Nacional, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX.

Otavalo 7, esquina con avenida Instituto Politécnico Nacional, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX. Costo: entrada gratuita.

¿Cómo llegar al Centro Cultural Futurama para disfrutar del concierto?

El Centro Cultural Futurama está ubicado en la colonia Lindavista, al norte de la Ciudad de México, y cuenta con conexiones de transporte público que facilitan el acceso desde distintas zonas de la capital.

Una de las alternativas es utilizar la Línea 6 del Metro de la CDMX y descender en la estación Lindavista, desde donde se puede caminar hacia el recinto cultural.

Otra posibilidad es llegar mediante transporte público que circule por avenida Instituto Politécnico Nacional, una de las vialidades principales de la zona.

Debido a que se trata de un concierto gratuito, los interesados pueden considerar llegar con anticipación para facilitar su ingreso, especialmente si se registra una alta asistencia.