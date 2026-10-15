La Llorona en Xochimilco 2026: fechas, horarios y precio para vivir la experiencia en trajinera

Los canales de Xochimilco tienen una cita contigo y una de las leyendas más icónicas de la cultura mexicana: La Llorona. Este relato vuelve a las trajineras de Cuemanco con una puesta en escena que combina teatro, danza, música en vivo y efectos de iluminación para transformar un recorrido por el agua en una experiencia de terror inspirada en las tradiciones mexicanas.

El espectáculo comenzó su temporada el 2 de octubre y permanecerá hasta el 22 de noviembre de 2026, por lo que todavía hay oportunidad de incluirlo entre los planes de Día de Muertos en la Ciudad de México. La propuesta reúne a más de 50 actores y convierte los canales en el escenario de una historia que mezcla mitología, memoria histórica y una de las figuras más conocidas del imaginario popular.

¿De qué trata La Llorona en Xochimilco?

La puesta en escena recupera la leyenda de una mujer cuyo llanto atraviesa generaciones, pero propone una narración que va más allá de la historia tradicional de la madre que busca a sus hijos.

El relato conecta a Cihuacóatl, figura de la tradición prehispánica asociada con el lamento y los presagios, con Marina, un personaje marcado por la traición y el dolor durante la época de la Conquista. Sus historias terminan entrelazándose hasta dar forma a una presencia condenada a vagar entre la vida y la muerte.

A través de esta interpretación, el espectáculo explora el encuentro entre dos mundos y las heridas que dejó la conquista española. La intención es que el público no solo escuche una leyenda conocida, sino que descubra otras lecturas sobre sus orígenes y su relación con la historia de México.

Más de 50 actores y una pirámide monumental en Cuemanco

Uno de los elementos centrales de La Llorona 2026 es su producción escénica. Bajo la dirección de producción de Pedro Nicolás López, el montaje incorpora una pirámide monumental, danzas tradicionales y música en vivo, mientras los juegos de luz y sonido acompañan el recorrido por los canales.

La experiencia comienza con un viaje en trajinera que conduce a los asistentes hacia el espacio donde se desarrolla la representación. El agua y la oscuridad forman parte de la atmósfera, con la intención de acercar al público a la historia desde un entorno distinto al de un teatro convencional.

El elenco incluye a Pilar Couto y Mayra Sierra, quienes alternan el papel de La Llorona, así como a Ana Ligia García como Cihuacóatl y Héctor Iván González en el personaje de Moctezuma. También participan intérpretes que representan a sacerdotes, frailes, conquistadores y guerreros.

La producción es resultado de la colaboración entre la unión de trajineros y Xochimilco Experience, una iniciativa que busca mantener vivas las tradiciones de la zona y acercarlas tanto al público mexicano como a visitantes extranjeros.

Fechas, horarios y precio de La Llorona en Xochimilco 2026

Si buscas una actividad diferente para las semanas previas al Día de Muertos, revisa el calendario de disponibilidad, así como las condiciones anunciadas para la temporada.

Fechas: del 2 de octubre al 22 de noviembre de 2026

del 2 de octubre al 22 de noviembre de 2026 Lugar: Embarcadero Cuemanco, Xochimilco, Ciudad de México

Embarcadero Cuemanco, Xochimilco, Ciudad de México Funciones del 2 al 18 de octubre: viernes, sábados y domingos, a las 18:00 horas

viernes, sábados y domingos, a las 18:00 horas Funciones a partir del 23 de octubre: viernes, sábados y domingos, a las 18:00 y 21:00 horas

viernes, sábados y domingos, a las 18:00 y 21:00 horas Funciones especiales: el 31 de octubre y el 1 de noviembre se contempla una presentación adicional a las 23:00 horas

el 31 de octubre y el 1 de noviembre se contempla una presentación adicional a las 23:00 horas Duración de la experiencia: aproximadamente tres horas

aproximadamente tres horas Precio anunciado: $700 pesos por boleto

Los boletos se pueden consultar a través de Ticket Planet en xochimilcoexperience.com