Zara lanza colección inspirada en Ayrton Senna: cuánto cuesta y cómo es la ropa que lleva el estilo del piloto de F1

La pasión por la Fórmula 1 no se queda en los circuitos ni en las gorras de las escuderías. Desde hace mucho hemos visto como los pilotos disfrutan y viven la moda al máximo. Esta ocasión, Zara no perdió el tiempo y lanzó una colección de ropa inspirada en Ayrton Senna, el legendario piloto brasileño que conquistó tres campeonatos mundiales y dejó una huella que sigue vigente décadas después de su época dorada.

La propuesta de la firma española es mucho más que la típica mercancía deportiva. En lugar de concentrarse en uniformes de carreras o chamarras, apuesta por la faceta más cotidiana del expiloto:

Sus looks fuera de las pistas

La estética de los años 80 y 90

Esos detalles que convirtieron su imagen en un referente más allá del automovilismo.

La colección, identificada como Ayrton Senna - Senna Brands, representa una nueva forma de acercar la historia del deporte motor a quienes disfrutan de la moda urbana, incluso si no conocen el calendario de la máxima categoría.

¿Cómo es la colección de Zara inspirada en Ayrton Senna?

La línea reúne prendas con gráficos, referencias históricas y elementos asociados con la imagen del brasileño. Entre las piezas mencionadas se encuentran camisetas estampadas, sudaderas bordadas, chamarras y accesorios, con una propuesta visual que recupera el espíritu de otra época sin renunciar a un estilo pensado para vestir todos los días.

Uno de los elementos más reconocibles es una fotografía de Senna con ropa de mezclilla, lentes grandes y una chamarra sobre el brazo, frente a un avión. La imagen, alejada de los habituales retratos con casco y mono de competición, aparece en uno de los diseños de la colección.

También destaca la presencia de su firma como recurso gráfico en distintas prendas. La idea es que el homenaje se reconozca sin necesidad de convertir cada pieza en una réplica de la indumentaria que utilizaba durante las carreras.

¿Por qué Ayrton Senna llegó a Zara?

Senna no fue únicamente uno de los nombres más importantes de la historia de la Fórmula 1. Su imagen quedó asociada con la determinación, la exigencia personal y una manera de competir que lo convirtió en una figura admirada dentro y fuera de Brasil.

El piloto ganó los campeonatos mundiales de 1988, 1990 y 1991. Su legado continúa presente en productos, colaboraciones comerciales y proyectos que buscan acercar su historia a nuevas generaciones.

En este caso, el atractivo está en recuperar una faceta menos relacionada con los podios: la forma en que vestía cuando no estaba compitiendo. Esa elección le permite a Zara explorar el legado del brasileño desde una perspectiva de estilo de vida, en lugar de limitarse a vender prendas para aficionados de las carreras.

La colección también forma parte de la estrategia de Senna Brands, la empresa familiar que administra el nombre y la imagen del piloto.

¿Cuánto cuesta la ropa de Ayrton Senna y dónde comprarla?

Si ya estás pensando en sumar una pieza de esta colección a tu guardarropa, hay dos detalles que conviene revisar antes de emocionarte con el carrito de compras: los precios cambian según el país y la disponibilidad no es igual en todos los mercados.

Los reportes publicados sobre la colección mencionan referencias de precio distintas dependiendo de la región.

En Brasil, los artículos se sitúan en un rango de 179 a 899 reales, según la información publicada por medios especializados en automovilismo.

¿Y en México? No hay un precio oficial confirmado, por lo que no recomendamos convertir esas cantidades a pesos y presentarlas como tarifas de Zara México.

La colección ya se vende en Reino Unido, Brasil, Estados Unidos, Portugal y España. Para quienes quieran buscarla desde México, lo recomendable es revisar el catálogo nacional de Zara y comprobar si hay prendas disponibles para compra en línea o en tiendas físicas.