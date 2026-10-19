Tierra de Iyari: dónde probar mole de cempasúchil y pan de muerto en CDMX

La chef Mariana Berg y su equipo de trabajo en Iyari Foto: Cortesía

El Día de Muertos también se celebra alrededor de la mesa. En la Ciudad de México, el restaurante Tierra de Iyari propone hacerlo con una experiencia que combina ingredientes de temporada, recetas inspiradas en la cocina mexicana y productos que forman parte de la memoria gastronómica del país.

Su menú especial, “Cosecha de Muertos: Sabores que Prevalecen”, pone en el centro ingredientes como el maíz nativo, la calabaza de Castilla, el cempasúchil y el xoconostle. Bajo la dirección de la chef Mariana Berg, la propuesta busca ir más allá de los sabores tradicionales de otoño para reconocer la diversidad agrícola y el trabajo de las comunidades productoras.

¿Qué incluye el menú de Día de Muertos de Tierra de Iyari?

La experiencia está planteada como un recorrido de cinco tiempos. Comienza con la Ensalada de Otoño, que combina hojas verdes, calabaza asada, frutas de temporada, pepitas tostadas y un aderezo de miel de mandarina. La mezcla reúne texturas crujientes, notas dulces y el sabor de los ingredientes otoñales.

Después llega la Crema Tierra Cálida, preparada con calabaza de Castilla, camote, naranja y hoja santa. La receta incorpora leche de almendras, perlas de requesón con pepitas y pétalos de cempasúchil, una flor que suele asociarse con las ofrendas y que aquí también adquiere protagonismo culinario.

Entre los platos principales se encuentra la Gallina en Mole de Cempasúchil, acompañada de una salsa espesa con chiles secos, especias, ajonjolí, cacahuate y cacao de Guerrero. La flor aporta identidad a una preparación que retoma sabores conocidos de la cocina mexicana y los lleva a una interpretación de temporada.

Otra opción es el Toxtli en Penca de Maguey, un guiso de conejo preparado con adobo de chiles secos, pulque y calabaza de Castilla. La receta se acompaña con ingredientes como xoconostle, nopalitos, hoja de aguacate y bolitas de masa. El maíz y las técnicas tradicionales también forman parte de la experiencia.

Pan de muerto y postres con ingredientes mexicanos

La parte dulce incluye preparaciones que juegan con los sabores y las formas de la temporada. Entre ellas está una calavera de chocolate rellena con ingredientes frutales y calabaza, además de propuestas de repostería que recuperan el maíz como ingrediente principal.

El pan de muerto también tiene un lugar especial: además de la versión tradicional, el restaurante presenta variedades con carbón activado y con azúcar y ceniza de totomoxtle, la hoja que envuelve la mazorca. La propuesta permite acercarse a una de las piezas más representativas de estas fechas desde distintas texturas y presentaciones.

La propuesta de Iyari busca preservar las raíces gastronómicas

Tierra de Iyari no se limita a diseñar un menú alusivo al Día de Muertos. Su concepto también apuesta por la investigación biocultural de la gastronomía, el uso de técnicas tradicionales y la preservación del maíz nativo.

De acuerdo con las publicaciones sobre el restaurante, el proyecto colabora con productores de Milpa Alta y el Ajusco, además de trabajar con iniciativas enfocadas en conservar variedades de maíz mexicano. En su cocina se utilizan prácticas como la nixtamalización con cal de piedra, el comal y la cocción en vasijas de barro.

Así, ingredientes como el cempasúchil, el cacao, el maíz y la calabaza se convierten en algo más que sabores de temporada: cuentan historias sobre el territorio, las comunidades productoras y las tradiciones que siguen presentes en la cocina nacional.

¿Dónde está Tierra de Iyari?

El restaurante se encuentra en Avenida Universidad 3000, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, dentro del Circuito Cultural Universitario, cerca de la Sala Nezahualcóyotl y el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC).

Para llegar en transporte público, una opción es utilizar la estación Universidad de la Línea 3 del Metro y continuar en el Pumabús hacia la Zona Cultural. También es posible llegar por la Línea 1 del Metrobús, bajarse en Centro Cultural Universitario y caminar hacia esa zona.

El menú “Cosecha de Muertos” fue reportado como disponible hasta el 15 de noviembre de 2026. Como se trata de una propuesta estacional, conviene confirmar directamente con el restaurante su vigencia, los precios, los horarios y la disponibilidad de cada platillo antes de visitarlo.