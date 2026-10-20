Entrevista al Dr. Alfredo Vargas Sánchez sobre la lipoescultura HD que practica en Polanco, Ciudad de México

Entrevista al Dr. Alfredo Vargas Sánchez sobre la lipoescultura HD

En Polanco, en Ciudad de México, la lipoescultura HD se plantea para pacientes que buscan un resultado atlético en el abdomen. Alfredo Vargas sitúa en el centro de la técnica el lipomarcaje de la musculatura, un paso que la distingue de la lipoescultura convencional, también la combina con tecnología láser y con un seguimiento posoperatorio por cuatro meses, lo que garantiza excelentes resultados.

Como maestro en Lipoescultura, Vargas Sánchez detalla en qué se diferencia la alta definición del procedimiento tradicional, qué aporta la microcánula láser, cómo se realiza la lipotransferencia a glúteo-cadera y cuándo se indica una abdominoplastia o una lipoabdominoplastia.

La entrevista recorre además el uso del Endolift en el rostro y la papada, así como el proceso completo, desde la primera consulta hasta el alta. Para el doctor Alfredo Vargas, cada paso se define a partir de las expectativas de la paciente y de su estado de salud.

Dr. Alfredo Vargas Sánchez, ¿qué es la lipoescultura HD y a quién va dirigida?

En lipoescultura la HD significa High Definition, alta definición esto quiere decir definición de la musculatura abdominal. ¿Cómo lo hacemos? Esculpimos relieves en el abdomen mediante surcos musculares, resaltando la línea media y las líneas semilunares, para lograr una definición natural de la musculatura abdominal. En la lipoescultura convencional el objetivo es extraer tejido graso para reducir tallas y no se realiza el lipomarcaje de la musculatura, esa es la principal diferencia. La HD está pensada para pacientes con un IMC menor a 30 y buena elasticidad en la piel que buscan un resultado atlético.

Alfredo, ¿qué aporta la tecnología láser en la lipoescultura?

Aporta más seguridad y un mejor resultado. Se trata de una microcánula láser que se introduce por debajo de la piel y calienta el tejido graso para hacer lipolisis, es decir, derretirlo. Así se puede aspirar con mayor facilidad y con menos trauma. Además, la cánula va cauterizando los vasos sanguíneos, con lo que el riesgo de sangrado disminuye de manera significativa. También estimula la producción natural de colágeno y elastina, lo que tensa la piel y le da más firmeza.

¿Cómo funciona el aumento de glúteos con tu propia grasa y qué cuidados requiere?

La lipotransferencia a glúteo y cadera empieza por recolectar tejido graso del abdomen y la cintura, zonas donde se encuentra el tejido adiposo blanco, ideal para un volumen duradero. Después se purifica la grasa extraída para separar la sangre, los líquidos anestésicos, las células dañadas para quedarnos con tejido puro y viable. Por último se implanta en zonas específicas del glúteo y la cadera, según la anatomía de cada paciente, para dar volumen y mejorar la forma, con un contraste armónico entre cintura - cadera.

El cuidado principal consiste en no aplastar los glúteos durante dos semanas, evitando sentarse, durmiendo boca abajo o usando el cojín BBL. También es clave hidratar bien al adipocito con dos a tres litros de agua al día en ese periodo y nutrirlo con suplementos de Omega 3 en el desayuno durante dos meses.

Doctor Vargas, ¿cuándo recomiendas una abdominoplastia o una lipoabdominoplastia?

Yo siempre recomiendo la lipoabdominoplastia porque es la remodelación corporal completa. La abdominoplastia mejora solo la apariencia del abdomen cuando hay exceso de flacidez. Consiste en eliminar el exceso de piel, de tejido grasa y en tensar los músculos de la pared abdominal. El resultado es un abdomen plano y firme, pero permanecen los acúmulos de grasa en espalda y cintura. Por eso hoy se combina con lipoescultura, lo que llamamos lipoabdominoplastia, esto quiere decir que en el mismo tiempo quirúrgico se trabaja cintura, espalda alta y baja, con posterior lipotransferencia a glúteo y cadera para obtener una silueta completamente definida.

¿Qué es el Endolift y qué se puede lograr con él en el rostro y la papada?

El Endolift, o endolaser, utiliza una fibra óptica por debajo de la piel para tensar los tejidos y lograr un efecto de estiramiento en el rostro.

La lipopapada con Endolift es un procedimiento de mínima invasión para remodelar el mentón y el cuello. Se elimina el exceso de grasa, y se tensa la piel, dando como resultado el marcaje del borde inferior de la mandíbula y un arco mandibular definido; Se pueden trabajar las mejillas también para reducir volumen, eliminando la llamada bolsa de jowls, tensar la piel y conseguir un perfilamiento facial.

Vargas Sánchez, ¿cómo es el proceso completo, desde la primera consulta hasta la recuperación?

En remodelación corporal todo empieza en el consultorio, donde hablamos de las expectativas, se hace un análisis anatómico y trazamos un plan para lograr tus objetivos. Se solicitan estudios preoperatorios para confirmar que la paciente está en buen estado de salud y se elige el hospital o quirófano que prefiera, todo para lograr resultados seguros. El día de la intervención acude acompañada por un familiar, permanece doce horas en recuperación con alta al día siguiente.

El posoperatorio exige faja las 24 horas del día, los siete días de la semana, durante los primeros tres meses. Se deja un drenaje quirúrgico que se retira a los diez días, y desde entonces se pueden retomar las actividades habituales. Hacemos acompañamiento cercano con masaje posquirúrgico cada dos días durante el primer mes, para desinflamar más rápido y definir el resultado. Se reintegra al gimnasio pasado un mes y medio, de forma gradual, y la consulta de seguimiento continúan cada quince días hasta el alta a los cuatro meses.

Para el Dr. Alfredo Vargas Sánchez, cada técnica responde a un perfil de paciente y a un objetivo distinto, y la elección se define en consulta tras la valoración médica y los estudios previos. El seguimiento cercano durante los cuatro meses posteriores forma parte del procedimiento, recuerda Vargas Sánchez.

Sobre Alfredo Vargas Sánchez

El doctor Alfredo Vargas es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara y Maestro Lipoescultor por el Instituto Internacional de Lipoescultura. Con sede en Ciudad de México, donde realiza lipoescultura 360 HD con láser, lipotransferencia y lipoabdominoplastia, además de técnicas faciales como la lipopapada, el perfilamiento facial con Endolift y rejuvenecimiento facial.