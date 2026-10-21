¿Cuánto vas a pagar? Checa los precios de Xbox Game Pass y los juegos disponibles

Si eres una persona que constantemente juega con videojuegos te presentamos un servicio que puede ser de tu interés: el Xbox Game Pass, el cual funciona como los servicio de streaming, solo que en vez de tener acceso a contenido audiovisual, tendrás acceso a un catálogo amplio de juegos de video.
Microsoft pone a tu disposición este servicio que te permite descargar y jugar los título incluidos en tu suscripción, siempre y cuando esta se encuentre vigente. Aquí te presentamos los detalles.
¿Cuáles son los planes y precio del Xbox Game Pass?
Microsoft cuenta con 4 tipos de membresías mensuales del Xbox Game Pass, cada una con beneficios y costos diferentes.
Xbox Game Pass Essential.
- Precio: $169 pesos.
- Cantidad de juegos incluidos: más de 50.
- Acceso a estrenos desde su primer día: No.
Xbox Game Pass Premium.
- Precio: $219 pesos.
- Cantidad de juegos incluidos: más de 200.
- Acceso a estrenos desde su primer día: No.
Xbox Game Pass Ultimate.
- Precio: $339 pesos.
- Cantidad de juegos incluidos: más de 400.
- Acceso a estrenos desde su primer día: sí.
PC Game Pass.
- Precio: $249 pesos.
- Cantidad de juegos incluidos: más de 300.
- Acceso a estrenos desde su primer día: Sí
Tanto el plan Essential y Premium no incluyen los servicios de EA Play, Ubisoft+ Classics y Club de Fortnite. Asimismo, la suscripción PC no aplica el servicio de multijugador por consola ni el Ubisoft+ Classics y Club de Fortnite.
¿Cuáles son los juegos destacados del Xbox Game Pass?
Algunos juegos destacados que podrás encontrar en el catálogo que ofrece Xbox son:
- Forza Horizon 6.
- Gers of War: E-Day.
- Indiana Jones y el Gran Círculo.
- Call of Duty: Black Ops 7.
- Diablo IV.
- Minecraft Dungeons II.
- DOOM: The Dark Ages.
- Ciberpunk 2077.
Además de tener títulos interesantes como Halo Infinite, Forza Motorsport, Starfield, Fallout 5, Palworld y Resident Evil 3.
Este catálogo no está disponible en todos los planes, por lo que te recomendamos consultar los títulos que incluye cada suscripción, la consola disponible y la actualización del catálogo en la tienda oficial de Xbox México.