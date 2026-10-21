¿Cuánto vas a pagar? Checa los precios de Xbox Game Pass y los juegos disponibles (Pexels)

Si eres una persona que constantemente juega con videojuegos te presentamos un servicio que puede ser de tu interés: el Xbox Game Pass, el cual funciona como los servicio de streaming, solo que en vez de tener acceso a contenido audiovisual, tendrás acceso a un catálogo amplio de juegos de video.

Microsoft pone a tu disposición este servicio que te permite descargar y jugar los título incluidos en tu suscripción, siempre y cuando esta se encuentre vigente. Aquí te presentamos los detalles.

¿Cuáles son los planes y precio del Xbox Game Pass?

Microsoft cuenta con 4 tipos de membresías mensuales del Xbox Game Pass, cada una con beneficios y costos diferentes.

Xbox Game Pass Essential.

Precio: $169 pesos.

Cantidad de juegos incluidos: más de 50.

Acceso a estrenos desde su primer día: No.

Xbox Game Pass Premium.

Precio: $219 pesos.

Cantidad de juegos incluidos: más de 200.

Acceso a estrenos desde su primer día: No.

Xbox Game Pass Ultimate.

Precio: $339 pesos.

Cantidad de juegos incluidos: más de 400.

Acceso a estrenos desde su primer día: sí.

PC Game Pass.

Precio: $249 pesos.

Cantidad de juegos incluidos: más de 300.

Acceso a estrenos desde su primer día: Sí

Tanto el plan Essential y Premium no incluyen los servicios de EA Play, Ubisoft+ Classics y Club de Fortnite. Asimismo, la suscripción PC no aplica el servicio de multijugador por consola ni el Ubisoft+ Classics y Club de Fortnite.

¿Cuáles son los juegos destacados del Xbox Game Pass?

Algunos juegos destacados que podrás encontrar en el catálogo que ofrece Xbox son:

Forza Horizon 6 .

. Gers of War: E-Day .

. Indiana Jones y el Gran Círculo .

. Call of Duty: Black Ops 7 .

. Diablo IV .

. Minecraft Dungeons II .

. DOOM: The Dark Ages .

. Ciberpunk 2077.

Además de tener títulos interesantes como Halo Infinite, Forza Motorsport, Starfield, Fallout 5, Palworld y Resident Evil 3.

Este catálogo no está disponible en todos los planes, por lo que te recomendamos consultar los títulos que incluye cada suscripción, la consola disponible y la actualización del catálogo en la tienda oficial de Xbox México.