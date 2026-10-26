iPad mini OLED Precio, características, memoria y fecha de venta para la nueva tableta de Apple (Apple)

Apple sigue sorprendiéndonos con los lanzamientos de sus nuevos productos y los constantes avances dentro de su ecosistema tecnológico. En esta ocasión, la compañía acaba de anunciar la llegada del nuevo iPad mini OLED con una pantalla más grande, ampliando así su catálogo de dispositivos con esta nueva versión completamente renovada del iPad mini.

¿Cuáles son sus características?

Con el anuncio de Apple mostrando una nueva versión del iPad mini, siendo esta más delgada y ligera con un grosor de 5.4 milímetros, cuenta con un chip A20 Pro y estará disponible en dos colores.

Incorpora una pantalla Super Retina XDR con tecnología OLED, un brillo de hasta 1200 nits y una opción de nanotextura para reducir los reflejos.

Entre sus novedades también destacan una cámara frontal de 12 megapíxeles, conectividad más rápida, carga rápida y una pantalla acústica que promete mejorar la calidad del sonido. Además, el dispositivo integra la nueva generación de Apple Intelligence y Siri, con funciones de inteligencia artificial que aprovechan el contexto del usuario.

Según Apple, el chip A20 Pro ofrece un rendimiento de IA hasta 4.5 veces superior al de la generación anterior y un desempeño del 60% de rapidez.

¿Cuándo estará disponible y cuál es su precio?

El nuevo dispositivo de Apple podrá reservarse a partir del 28 de octubre, y su venta general estará disponible a partir del 6 de noviembre.

Su precio inicial es de 699 dólares (aproximadamente $12,790 a $12,800 pesos mexicanos) para el modelo Wi-Fi y 849 dólares (aproximadamente $15,530 a $15,550 pesos mexicanos) para la versión con conectividad celular.