El riesgo de extinción se acelera: Los jardines botánicos del mundo dan la voz de alarma al agotarse el espacio para proteger plantas amenazadas

Flor. Figura 1. Laelia dawsonii, orquídea Mexicana en peligro de extinción debido a la sobre colecta y destrucción de su hábitat. (Archivo)

Según un estudio de la Universidad de Cambridge, los jardines botánicos de todo el mundo ya no pueden conservar las especies más raras y amenazadas en sus colecciones vivas porque se están quedando sin espacio. Los investigadores han analizado un siglo de registros de 50 jardines botánicos y arboretos, que en conjunto cultivan medio millón de plantas, para ver cómo han cambiado las colecciones de plantas vivas del mundo desde 1921. Los resultados, publicados en la revista Nature Ecology & Evolution (Cano et al. 2025), sugieren que las colecciones mundiales de plantas vivas han alcanzado su capacidad máxima, mientras que las restricciones internacionales a la recolección de plantas están obstaculizando los esfuerzos para estudiar y preservar la diversidad vegetal mundial. Además, los jardines botánicos de todo el mundo están prácticamente llenos. Nos estamos quedando sin espacio y sin financiamiento. El ritmo al que las plantas aparecen en las listas de especies amenazadas aumenta mucho más rápidamente que el ritmo al que conseguimos responder. El riesgo de extinción se acelera y nuestra respuesta es demasiado lenta. En 2020, una investigación del Real Jardín Botánico de Kew descubrió que el 40% de las especies vegetales del mundo están en peligro de extinción como consecuencia de la destrucción del mundo natural. Ahora, los jardines botánicos de todo el mundo luchan por encontrar espacio para conservar plantas raras y salvar especies en peligro. Es evidente que no caben todas. Sin embargo, El Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, por ejemplo, alberga más de 1,000 especies de plantas y un 25% está en alguna categoría de riesgo (Diaz-Toribio et al. 2021)

A pesar de ello, para ayudar a conservar la biodiversidad mundial, el jardín botánico está incorporando a sus colecciones especies de plantas silvestres raras o amenazadas. Entre ellas, Laelia dawsonii, una orquídea del sureste Mexicano seriamente amenazada por la pérdida de hábitat (Figura 1). Plantas amenazadas como éstas deben competir por el espacio en los jardines botánicos con hierbas, árboles y paisajes diseñados con especies menos amenazadas, con el objetivo de atraer a los visitantes e inspirar a la gente a aprender sobre jardinería y el mundo natural (Figura 2). También intentamos cultivar plantas para colecciones científicas, así que tienen que ser útiles para la ciencia y también se utilizan para programas educativos. Muy probablemente los jardines botánicos están al máximo de su capacidad, pero tal vez sólo estamos dedicando entre el 5 y el 10% de esa capacidad a la conservación y propagación de estas especies. Sería fundamental construir más jardines botánicos en los países donde la diversidad biológica es significativa ya que la distribución de la mayor parte de los 3000 jardines botánicos del mundo no coincide -y nunca ha coincidido- con los hotspots de biodiversidad. Los primeros jardines botánicos se fundaron durante la época colonial, y casi todos están situados en el Occidente.

Flor. Figura 2. Ejemplo de un diseño de paisaje utilizando tanto especies amenazadas como las cícadas como especies comunes en la jardinería urbana. (Archivo)

Los jardines botánicos del mundo deberían colaborar para conservar a las poblaciones de plantas creando una gran meta-colección, en la que individuos de una especie silvestre en alguna categoría de riesgo se cultiven extensivamente en múltiples instituciones. Las consecuencias de no actuar podrían ser graves ya que el ritmo de la extinción de especies se podría acelerar aún más. Mantener la diversidad vegetal es fundamental para muchos procesos, incluso podría dar lugar a descubrimientos revolucionarios sobre alimentos, medicinas o materiales en el futuro.

Referencias

Cano, Á. et al. 2025. Insights from a century of data reveal global trends in ex situ living plant collections. - Nat. Ecol. Evol.

Diaz-Toribio, M. H. et al. 2021. The role of the Francisco Javier Clavijero Botanic Garden Xalapa , Veracruz , Mexico in the conservation of the Mexican flora. - Acta Bot. Mex. 128: 1–10.