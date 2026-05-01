Consolidar Pensiones Justas y Recuperar Salarios, prioridades de trabajadores: SNTE

Hoy, el desafío es revertir el daño causado, seguir la recuperación salarial y abrir más y mejores empleos, dice Alfonso Cepeda ante presidenta Sheinbaum Pardo —

Cepeda Salas Sheinbaum Pardo Pese a embates neoliberales que precarizaron salario y jubilaciones, e hicieron de la seguridad social un privilegio, el sindicalismo nunca fue derrotado, señaló Cepeda Salas. (SNTE)

El gran desafío para la clase trabajadora es la recuperación salarial y consolidar un nuevo sistema de pensiones justo, dijo el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas ante la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Al participar en la ceremonia conmemorativa del Día del Trabajo, este primero de mayo, dijo que a pesar de los embates neoliberales que precarizaron el salario y las jubilaciones, e hicieron de la seguridad social un privilegio, el sindicalismo nunca fue derrotado.

“Hoy, el gran desafío es continuar revirtiendo el daño causado y seguir por el camino de la recuperación salarial y la apertura de más y mejores empleos; construir un nuevo sistema de pensiones para las y los trabajadores al servicio del Estado con viabilidad jurídica y presupuestaria de largo plazo”, señaló el dirigente sindical.

Cepeda Salas reiteró a la presidenta Sheinbaum el total apoyo de la clase trabajadora, en particular de los agremiados al SNTE, en la defensa de la soberanía nacional.

En la ceremonia del Día del Trabajo realizada en el majestuoso Centro Cultural del México Contemporáneo (CCMC), del SNTE, la jefa del Ejecutivo escuchó el posicionamiento de dirigentes sindicales del país, que expresaron sus demandas y el respaldo a su gobierno.

“Primavera Laboral”, en Corazón del Magisterio

Cepeda Salas Sheinbaum Pardo Las presidenta Claudia Sheinbaum validó la democracia en el SNTE, y expresó los avances para el sector laboral, en lo que llamó la "Primavera Laboral". (SNTE)

En el recinto, considerado patrimonio cultural del Magisterio donde también se realizó la conferecia matutina presidencial, Sheinbaum Pardo se refirió a los grandes cambios que ha representado la Transformación para las y los trabajadores.

Resaltó el millón de basificaciones para las maestras y los maestros de México” con “la posibilidad de la eliminación de lo que fue la reforma educativa, es el trabajo que seguimos haciendo conjuntamente”.

Sheinbaum Pardo ponderó la democracia sindical, y adelantó la publicación de “un acuerdo en el Congreso, donde todas y todos los trabajadores del Estado van a ganar al menos el salario medio del IMSS de 2024 y sus incrementos por encima de la inflación”.

La presidenta dijo que “vamos a seguir trabajando por las y los trabajadores de México, la Primavera Laboral llegó para quedarse”.

Finalmente, fue firmado el Acuerdo Constitucional de la Jornada de 40 horas y el Certificado Laboral para Trabajadores Agrícolas, en el CCMC.

Al encuentro asistieron figuras clave del gabinete legal y ampliado, los principales liderazgos del Congreso del Trabajo y organizaciones obreras, quienes atestiguaron este compromiso por un México donde el saber y el trabajo docente sean, finalmente, valorados en su justa dimensión.

Consolidar Pensiones Justas y Recuperar Salarios, prioridades de trabajadores: SNTE