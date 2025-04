UNAM, Consejo Universitario elimina artículo 15 del Reglamento del Tribunal Universitario

UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México emitió, este miércoles, un comunicado en el que informa la decisión del Consejo Universitario de eliminar el artículo 15 del Reglamento del Tribunal Universitario.

La institución precisó que el consejo generó tal acuerdo en atención a las inquietudes expresadas por diversas voces de la comunidad universitaria.

La Comisión recalcó que aunque el acuerdo en torno a la eliminación del artículo ha sido ratificado, la decisión aún debe ser aprobada por el pleno del H. Consejo en su próxima sesión.

Derivado de lo anterior, se señala que la disposición todavía no se encuentra vigente puesto que el Reglamento no ha sido publicado y el rector ha instruido que no sea así hasta que el Consejo sesione.

Es así como la Comisión atiende al principio universitario de escuchar y privilegiar el diálogo para construir normas que garanticen un entorno seguro y el ejercicio permanente d derechos y libertades de toda la comunidad universitaria.