El programa de Verificación Vehicular debe rediseñarse, propone Coordinadora de Asuntos Ambientales

Activistas realizaron rueda de prensa

Ante el fracaso del programa Verificación Responsable desde 2019 a la fecha, la Coordinadora Jalisciense de Asuntos Ambientales planteó que la iniciativa debe suspenderse lo que resta de 2025 y rediseñarse para aplicarlo de nuevo en 2026.

El programa inició en 2019 y tiene una concesión vigente hasta 2038, pero como existe hasta hoy tiene cero credibilidad de los automovilistas, dijeron los activistas Jaime David Aldrete y Jesús García Blake, quien dijo que tampoco debe continuar el programa en Puerto Vallarta.

“Entre otros puntos exigimos la suspensión inmediata del programa, ya que si no está dando los resultados a favor del medio ambiente y si no es un programa confiable y eficiente, no tiene caso estarlo sosteniendo y obligando a los automovilistas a cumplir con algo que realmente no funciona”, subrayó.

El gobierno de Jalisco debe convocar a investigadores de la Universidad de Guadalajara y otras universidades así como a ambientalistas para que se rediseñe el programa Verificación Responsable.

En Puerto Vallarta también debe suspenderse la verificación obligatoria de autos, ya que quienes contaminan más la ciudad y la playa, son los aviones y los cruceros, dijo Jesús García Blake, representante de Resistencia Civil Pacífica Jalisco-Puerto Vallarta.

“(La contaminación) No tiene que ver con el aire, la contaminación son los grandes cruceros que contaminan el mar, nuestra bahía, ¿cuántos cruceros llegan semanalmente? Ustedes saben cuánto contamina un crucero que trae 4 mil o 5 mil.personas. Es impresionante la basura. El Verificentro de Puerto Vallarta lo hicieron para que pague el pueblo. A ver por qué no le cobran a los aviones, ahora vamos a tener dos aeropuertos en Puerto Vallarta, ahora va a tener un peso (la contaminación) en micras en el aire” expresó.

Los activistas señalaron que confían en que el gobierno estatal acepte las propuestas sobre la verificación vehicular y no reprima a quienes se oponen a un programa que después de seis años sigue sin dar resultados en el medio ambiente.