Tiene que aprobarse en breve la regulación a los Airbnb en Jalisco

La bancada de Futuro en el Congreso pretende que la regulación a las plataformas de alojamiento de corta estancia, se apruebe en el Congreso el mes próximo. La idea es que el tema quede regulado en forma previa al Mundial de Futbol 2026.

La diputada Mariana Casillas Guerrero explicó que no le extraña que Jalisco sea ofertado como un sitio de puertas abiertas para la operación de Airbnb en las ciudades de Guadalajara, Zapopan y Puerto Vallarta. Sin embargo, dijo que el ‘paraíso de la turistificación’ debe tener regulación.

“Teniendo gobernantes que no se fijan en todos los efectos que tiene la gentrificación, la turistificación y la especulación inmobiliaria, a mí no se me hace raro que esta desinformación se propague. Lo que le queremos decir a todos ellos, que quieren vender la ciudad como si fuera una mercancía, es que se vienen las regulaciones para el Airbnb, para el tope a la renta y se vienen las bases de datos de las plataformas de corta estancia para justamente evitar que en las colonias que están sobreocupadas por Airbnb, se limiten los contratos de renta de 365 días al año a 180 días”, subrayó.

La iniciativa que propone la legisladora Mariana Casillas establece reformas al Código Civil del Estado, ya que además de regular a las plataformas de alojamiento, también busca que se impongan sanciones económicas a las viviendas vacías y con ello combatir la especulación inmobiliaria.

La legisladora puntualizó que el tema debe quedar aprobado el próximo mes, para que las nuevas reglas se apliquen antes del Mundial de Futbol 2026, que se efectuará en 11 meses.

“Tenemos que regularlo antes de que llegue al Mundial y eso es urgente. Nosotros esperamos que este próximo mes pueda subir a primera lectura nuestra iniciativa de regulación a plataformas de corta estancia, que es Airbnb y la del tope a la renta, que ya pueda subir este mes que viene”, dijo.

El colectivo Éxodos que realizó un estudio sobre el avance de Airbnb en el Área Metropolitana de Guadalajara, contabilizó que existen más de 11 mil unidades de vivienda que oferta la plataforma digital, según la revisión hecha hace seis meses. Como ejemplo, la colonia Americana tiene 665 espacios que ofrece para alojamiento, lo que equivale a 17% del total de sus habitaciones.

En Guadalajara, solo se jugarán cuatro partidos del Mundial de Futbol en junio de 2026, entre los días 11 y 26.