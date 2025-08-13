Descubren nueva especie de Australopithecus; coexistió en África con especie de Homo primigenia

Nuevo Australopithecus La investigación fue posible mediante el hallazgo de 13 dientes fósiles. (Universidad de Nevada/Brian Villmoare)

Una nueva investigación internacional ha realizado un destacado hallazgo en Etiopía: paleoantropólogos descubrieron una nueva especie de Australopithecus que nunca se había encontrado en ningún lugar.

La investigación, publicada en la revista “Nature” y encabezada por la Universidad Estatal de Arizona, (ASU) refiere que han descubierto fósiles que indican que el Australopithecus y los especímenes más antiguos de Homo coexistieron en el mismo lugar de África al mismo tiempo, entre 2,6 y 2,8 millones de años atrás. El estudio se titula “Nuevos descubrimientos de Australopithecus y Homo de Ledi-Geraru, Etiopía”.

El Proyecto de Investigación Ledi-Geraru y el yacimiento ya ha revelado el miembro más antiguo del género Homo y las herramientas de piedra olduvayenses más antiguas del planeta, señala un comunicado de la ASU.

El equipo de investigación concluyó que los dientes de Australopithecus Ledi-Geraru pertenecen a una nueva especie, en lugar de pertenecer a Australopithecus afarensis (la famoso “Lucy”), lo que confirma que aún no hay evidencia de que la especie de Lucy sea anterior a 2,95 millones de años.

“Esta nueva investigación demuestra que la imagen que muchos tenemos de un simio, un neandertal y un humano moderno es errónea; la evolución no funciona así”, declaró Kaye Reed, paleoecóloga de la ASU. “Aquí tenemos dos especies de homínidos que coexisten. Y la evolución humana no es lineal; es como un árbol frondoso; hay formas de vida que se extinguen”. Reed es investigadora científica del Instituto de Orígenes Humanos y profesora emérita del Presidente de la Escuela de Evolución Humana y Cambio Social de la ASU. Ha sido codirectora del Proyecto de Investigación Ledi-Geraru desde 2002.

LEDI-GERARU.

Los investigadores hallaron 13 dientes fósiles. “Este yacimiento ya era famoso”, señala el comunicado. “En 2013, un equipo dirigido por Reed descubrió la mandíbula del espécimen de Homo más antiguo jamás encontrado, con 2,8 millones de años de antigüedad. Este nuevo artículo detalla los nuevos dientes hallados en el yacimiento, que pertenecen tanto al género Homo como a una nueva especie del género Australopithecus”.

“Los nuevos hallazgos de dientes de Homo en sedimentos de entre 2,6 y 2,8 millones de años de antigüedad, reportados en este artículo, confirman la antigüedad de nuestro linaje”, afirmó Brian Villmoare, autor principal y exalumno de la ASU.

“Sabemos cómo son los dientes y la mandíbula del Homo más antiguo, pero eso es todo. Esto enfatiza la importancia crucial de encontrar fósiles adicionales para comprender las diferencias entre Australopithecus y Homo, y posiblemente cómo pudieron superponerse en el registro fósil en el mismo lugar”.

El equipo aún no puede nombrar la especie basándose únicamente en los dientes; se necesitan más fósiles antes de que eso pueda suceder.

VOLCANES.

La región de Afar sigue siendo un entorno de ruptura activa. Existía una gran cantidad de volcanes y actividad tectónica, y cuando estos volcanes expulsaban cenizas, estas contenían cristales llamados feldespatos que permiten a los científicos datarlas, explicó Christopher Campisano, geólogo de la ASU.

“Podemos datar las erupciones que ocurrían en el paisaje cuando se depositaron”, dijo Campisano, científico investigador del Instituto de Orígenes Humanos y profesor asociado de la Escuela de Evolución Humana y Cambio Social. “Y sabemos que estos fósiles están intercalados entre esas erupciones, por lo que podemos datar las unidades por encima y por debajo de los fósiles. Estamos datando la ceniza volcánica de las erupciones que ocurrían mientras afectaban al paisaje”.

Encontrar fósiles y datar el paisaje no solo ayuda a los científicos a comprender las especies, sino que también les ayuda a recrear el entorno de hace millones de años. Las actuales tierras baldías falladas de Ledi-Geraru, donde se encontraron los fósiles, contrastan marcadamente con el paisaje que estos homínidos recorrieron hace entre 2,6 y 2,8 millones de años. En aquel entonces, los ríos migraban a través de un paisaje con vegetación hacia lagos poco profundos que se expandían y contraían con el tiempo.

Ramon Arrowsmith, geólogo de la ASU, colabora con el Proyecto de Investigación Ledi-Geraru desde 2002. Explicó que la zona posee un registro geológico interpretable con un buen control de la edad para el rango geológico de hace entre 2,3 y 2,95 millones de años.

“Es un período crítico para la evolución humana, como demuestra este nuevo artículo”, afirmó Arrowsmith, profesor de la Escuela de Exploración Terrestre y Espacial. “La geología nos proporciona la edad y las características de los depósitos sedimentarios que contienen los fósiles. Es esencial para el control de la edad”.

“Siempre que se hace un descubrimiento emocionante, si eres paleontólogo, sabes que necesitas más información”, dijo Reed. “Necesitas más fósiles. Por eso es importante capacitar a la gente en este campo y que la gente salga a buscar sus propios yacimientos y lugares donde aún no se han encontrado fósiles.

“Más fósiles nos ayudarán a contar la historia de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo; pero como somos los sobrevivientes, sabemos que nos sucedió a nosotros”.