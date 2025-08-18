La UNAM recibió a 97 alumnas del programa BécALAS 2025

Bécalas Beneficiarias del programa con Blanca Heredia Rubio. (UNAM)

Como parte del programa BécALAS 2025, y en ocasión de la cuarta edición de sus Jornadas Académicas CDMX 2025, la UNAM recibió en sus instalaciones a 97 alumnas.

Al darles la bienvenida, la secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM, Tamara Martínez Ruíz, recalcó que ese programa integra más de mil estudiantes con una edad promedio de 22 años, provenientes de casi la totalidad de las entidades del país. De esa manera, “construye y transforma a la sociedad en el amplio sentido de la palabra”.

Visitaron la UNAM estudiantes de 18 a 30 años provenientes de 24 estados. Su presencia es el resultado del esfuerzo individual; “con su curiosidad, entusiasmo y energía han logrado vivir esta experiencia, que marcará sus vidas para bien”.

Además, hay que reconocer el esfuerzo de sus familias, padres, tutores, de quienes creen en ustedes, les depositan su confianza y las respaldan, señaló la universitaria.

Martínez Ruíz destacó el impulso de las universidades y la asociación entre ellas. Su trabajo colectivo es fundamental; la transformación social no sería posible sin la existencia de esa colaboración.

En el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM sugirió a las participantes desarrollar sus capacidades de liderazgo y que esa labor les permita, al igual que a la sociedad, construir un trabajo colectivo.

La presencia femenina en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) es de aproximadamente una tercera parte del total. Se han roto brechas de género, pero el camino por recorrer es todavía largo, hasta lograr que muchas lleguen a todos los ámbitos donde quieran progresar.

La Universidad, a lo largo de la historia, ha sido actora social, institucional, política, histórica y cultural de nuestro país; a diferencia de otras, en distintos países, la nuestra está a cargo y custodia parte importante del patrimonio nacional, de lo que constituye a México. “Por eso es tan querida; es parte de nuestra identidad. Y ustedes hoy son parte de ese legado”.

De acuerdo con Martínez Ruíz, por la lógica de su construcción e importancia esta casa de estudios fue de las primeras en abrir sus puertas para formar a las mujeres y hacerlas profesionales. Y en los tiempos recientes ha sido clave con respecto al movimiento feminista.

En tanto, la directora general de Talentum MX, Blanca Heredia, opinó que la UNAM es la casa de todos, “aunque no hayamos estudiado en ella. Es la universidad de México” y aun cuando hay otras relevantes, ninguna tiene esa cualidad que “está inscrita en su ADN”.

Aquí se forman los liderazgos políticos del país, así como los del sector público, social y científico. “Estamos en un lugar muy especial: siéntanse pumas porque de verdad que esto es de todos nosotros”, les expresó.

Con base en información del Programa, las 97 alumnas se distribuyen en las diferentes áreas profesionales, aunque las que tienen mayor número de participantes son ciencias físico-matemáticas e ingenierías.

Forman parte de distintas instancias: 13 son integrantes de la comunidad de la UNAM y el resto de instituciones educativas públicas nacionales y estatales.

Las Jornadas incluyeron actividades académicas en torno a los ejes formativos de BécALAS; talleres sobre perspectiva de género y cuidados, habilidades socioemocionales, un panel en el cual las participantes compartieron sus experiencias en STEM; y la obra de teatro “Prendida de las lámparas”.

El objetivo de este encuentro es que adquieran conocimientos y perspectivas con la realización de pláticas con prestigiosas académicas, empresarias, activistas y figuras públicas.