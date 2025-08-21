20 datos para conocer al CIATEJ en sus 49 años

Centro. El 24 de agosto de 1976 nació el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ).

El 24 de agosto de 1976 nació el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ). A casi medio siglo de distancia, el CIATEJ es un Centro Público de Investigación sectorizado a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti). Con casi 50 años de trayectoria, el Centro impulsa la investigación en salud, alimentación y medio ambiente con un enfoque en el bienestar social, a través de actividades de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología, así como la prestación de servicios tecnológicos y de laboratorios analíticos, y la formación de recursos humanos especializados.

Para celebrar sus 49 años de trayectoria, te compartimos 21 datos que muestran el impacto e historia de este centro público de investigación.

Fue fundado el 24 de agosto de 1976 gracias a la unión del Gobierno de Jalisco, la Universidad de Guadalajara, empresarios locales y entidades federales como Conacyt (hoy Secihti), IMCE y LANFI. En sus inicios, atendía sectores como joyería, calzado y vestido, respondiendo a necesidades tecnológicas locales. En 1982 dio un giro histórico al enfocarse en biotecnología aplicada a las industrias farmacéutica, química, agroalimentaria y ambiental. Desde el año 2000 forma parte del Sistema de Centros Públicos de Investigación de Conahcyt (hoy Secihti). En 2002 nació la subsede Sureste en Mérida, Yucatán, actualmente ubicada en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán. En 2011 se inauguró la subsede Noreste en Apodaca, Nuevo León, dentro del Parque de Innovación y Transferencia de Tecnología (PITT). Ha graduado a 602 estudiantes de posgrado en programas de excelencia académica, como las maestrías y doctorados en Innovación Biotecnológica, Floricultura, Investigación Clínica y Ciencia y Tecnología. Cuenta con 166 patentes otorgadas vigentes y 77 en trámite, reflejo de su impacto en innovación. Impulsa el desarrollo de alimentos funcionales y tecnologías sustentables que previenen enfermedades crónicas a partir de materias primas mexicanas. Con laboratorios y plantas piloto, transfiere innovaciones al sector productivo y comunidades rurales, fortaleciendo la soberanía alimentaria. Desarrolla vacunas, biofármacos y métodos de diagnóstico en laboratorios de alta bioseguridad, en colaboración con hospitales y centros de salud. Convierte residuos en energía y recursos útiles mediante tecnologías limpias y sustentables, como bioenergía, humedales artificiales y nanoesponjas para descontaminación. Aplica biotecnología al mejoramiento de cultivos, biofertilizantes y control de plagas, impulsando una agricultura sostenible. Sus proyectos fortalecen cadenas productivas y capacidades en comunidades rurales, vinculando ciencia con políticas públicas y desarrollo social. Sus laboratorios de ensayo y calibración están acreditados por la EMA en las ramas de Alimentos, Sanidad, Metrología y Química. Trabaja bajo el Sistema de Gestión de la Calidad ISO9001:2015, único con certificación en tres procesos: posgrado, investigación y desarrollo. Su Programa de Educación Continua ofrece diplomados, cursos, talleres y seminarios para fortalecer el capital humano en empresas y organizaciones, contribuyendo así a la competitividad y al bienestar social. Coordina la Especialidad Nacional para el Bienestar Comunitario en Agroecologías y Soberanías Alimentarias (ENBC-ASA), un programa interinstitucional de impacto nacional que impulsa la construcción horizontal de conocimiento para atender problemáticas nacionales prioritarias como el derecho a la alimentación, la justicia hídrica y agroalimentaria, la salud comunitaria y la defensa del territorio La ENBC-ASA, ha desarrollado más de 170 proyectos de trabajo in situ que fortalecen la investigación aplicada y el bienestar comunitario en diversas regiones. Impulsa la divulgación científica como un pilar de su quehacer institucional, a través de diversas actividades acerca la ciencia a distintos públicos. Este esfuerzo fue reconocido en 2019 con el Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco en la categoría de Divulgación.

A lo largo de 49 años, el CIATEJ ha demostrado que la ciencia puede transformar vidas, sectores y comunidades. Su impacto se refleja en innovaciones tecnológicas, formación de talento, transferencia de conocimiento y un compromiso constante con el bienestar social y el desarrollo sostenible de México.

De cara a su 50 aniversario, el CIATEJ mantiene firme su convicción: que la ciencia esté siempre al servicio del bienestar y el futuro de México.

