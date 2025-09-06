Ya se sabe cómo murieron dos crías de pterosaurio con las alas rotas

Alas. Ejemplares neonatales de Pterodactylus antiquus que muestran fracturas de alas perimortem.

Paleontólogos de la Universidad de Leicester han revelado la causa de la muerte de dos crías de pterosaurio en una autopsia que tardó 150 millones de años en realizarse.

Detallados en un nuevo estudio publicado en la revista Current Biology , sus hallazgos muestran cómo estos reptiles voladores fueron trágicamente abatidos por poderosas tormentas que, además, crearon las condiciones ideales para su conservación, junto con cientos de fósiles similares.

El Mesozoico, o la era de los reptiles, se imagina a menudo como una época de gigantes. Dinosaurios imponentes, monstruosos reptiles marinos y pterosaurios de alas enormes dominan las salas de museos y la conciencia pública. Sin embargo, esta imagen tan familiar está distorsionada. Así como los ecosistemas actuales están poblados principalmente por pequeños animales, también lo estaban los antiguos. ¿La diferencia? La fosilización tiende a favorecer a los organismos más grandes y robustos. Las criaturas pequeñas y frágiles rara vez aparecen en el registro paleontológico, según los autores de la investigación.

Sin embargo, en raras ocasiones, la naturaleza conspira para preservar a los delicados y diminutos habitantes de estos mundos perdidos. Uno de los ejemplos más famosos son las calizas de Solnhofen, de 150 millones de años de antigüedad, en el sur de Alemania. Estos depósitos lagunares son famosos por sus fósiles exquisitamente conservados, incluyendo numerosos ejemplares de pterosaurios, los reptiles voladores del Mesozoico.

Sin embargo, aquí reside un misterio: si bien Solnhofen ha revelado cientos de fósiles de pterosaurios, casi todos son individuos muy pequeños y jóvenes, perfectamente conservados. En cambio, rara vez se encuentran pterosaurios adultos de mayor tamaño, y cuando lo hacen, solo están representados por fragmentos (a menudo cráneos o extremidades aislados). Este patrón contradice las expectativas: los animales más grandes y robustos deberían tener más posibilidades de fosilizarse que los delicados juveniles.

El autor principal del estudio, Rab Smyth, del Centro de Paleobiología y Evolución de la Biosfera de la Universidad de Leicester, explicó: “Los pterosaurios tenían esqueletos increíblemente ligeros. Los huesos huecos y de paredes delgadas son ideales para el vuelo, pero pésimos para la fosilización. Las probabilidades de preservar uno ya son escasas, y encontrar un fósil que indique cómo murió el animal es aún más raro".

El descubrimiento de dos crías de pterosaurio con alas rotas ha ayudado a resolver este misterio. Estos diminutos fósiles, aunque a menudo pasan desapercibidos, constituyen una prueba contundente de las antiguas tormentas tropicales y de cómo moldearon el registro fósil.

MENOS DE 20 CENTÍEMTROS

Irónicamente apodados Lucky y Lucky II por los investigadores, los dos individuos pertenecen a Pterodactylus, el primer pterosaurio jamás nombrado científicamente. Con una envergadura de menos de 20 cm, estas crías se encuentran entre los pterosaurios más pequeños conocidos. Sus esqueletos están completos, articulados y prácticamente intactos desde su muerte. Excepto por un detalle. Ambos presentan la misma lesión inusual: una fractura limpia e inclinada en el húmero. Tanto el ala izquierda de Lucky como la derecha de Lucky II se fracturaron de una forma que sugiere una potente fuerza de torsión, probablemente resultado de fuertes ráfagas de viento en lugar de una colisión con una superficie dura.

Con heridas catastróficas, los pterosaurios se precipitaron a la superficie de la laguna, ahogándose en las olas impulsadas por la tormenta y hundiéndose rápidamente en el fondo marino, donde fueron rápidamente enterrados por el lodo calcáreo muy fino removido por las tormentas mortales. Este rápido enterramiento permitió la notable conservación que se observa en sus fósiles.

Al igual que Lucky I y II, que tenían solo unos días o semanas de vida cuando murieron, existen muchos otros pterosaurios pequeños y muy jóvenes en las calizas de Solnhofen, conservados de la misma manera que los Lucky, pero sin evidencia evidente de traumatismo esquelético. Incapaces de resistir la fuerza de las tormentas, estos jóvenes pterosaurios también fueron arrojados a la laguna. Este descubrimiento explica por qué los fósiles más pequeños están tan bien conservados: fueron resultado directo de las tormentas, una causa común de muerte para los pterosaurios que vivieron en la región.

Al parecer, los individuos más grandes y fuertes lograron resistir las tormentas y rara vez siguieron el tormentoso camino de los Luckies hacia la muerte. Sin embargo, finalmente murieron, pero probablemente flotaron durante días o semanas en las superficies ahora tranquilas de la laguna de Solnhofen, dejando caer ocasionalmente partes de sus cadáveres al abismo mientras se descomponían lentamente.

“Durante siglos, los científicos creyeron que los ecosistemas de la laguna de Solnhofen estaban dominados por pequeños pterosaurios”, dijo Smyth. “Pero ahora sabemos que esta visión es profundamente sesgada. Muchos de estos pterosaurios no eran nativos de la laguna. La mayoría son ejemplares jóvenes sin experiencia que probablemente vivían en islas cercanas que, lamentablemente, se vieron atrapadas en fuertes tormentas”.