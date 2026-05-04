Odonatos y Cambio Climático

libélula Ilustración generada digitalmente (J.A. Gómez) que muestra la vulnerabilidad de las libélulas ante el cambio climático y la contaminación industrial.

Las libélulas y caballitos del diablo (orden Odonata) son mucho más que insectos coloridos: son indicadores vivos de la salud de los ecosistemas acuáticos. Su ciclo depende de cuerpos de agua limpios y permanentes, lo que los convierte en centinelas frente a la crisis climática. Sin embargo, el cambio climático está transformando su distribución, su fenología (cambios periódicos) y, en casos extremos, amenaza su supervivencia.

Desplazamientos y adaptaciones

El aumento de las temperaturas impulsa a muchas especies hacia latitudes más frías y mayores altitudes (Fig. 1). Estudios en América del Norte y Europa revelan que más del 50 % de las especies combinan desplazamientos espaciales con adelantos en su período de vuelo anual, adaptándose temporalmente al calentamiento. Géneros como Aeshna amplían su rango hacia el norte, mientras otros, como Libellula, experimentan reducciones significativas. Estos cambios alteran la sincronía ecológica y las interacciones tróficas.

Hábitats en retroceso y especies vulnerables

La pérdida de humedales y la modificación de los patrones de lluvia reducen la disponibilidad de hábitats adecuados. Las larvas de odonatos requieren agua limpia y estable; cuando los cuerpos de agua se secan o contaminan, las poblaciones colapsan. Casos como Libellula angelina en Asia oriental muestran que, aunque su nicho climático permanezca estable, su área óptima se contrae drásticamente por el aumento térmico y la presión humana.

Libelula. Imagen creada digitalmente (J.A. Gómez), excepto las fotografías de las especies, que se integraron de forma documental. La figura ilustra cómo el cambio climático afecta a los odonatos mediante desplazamientos hacia el norte, representados por las flechas, y adelantos en el periodo de vuelo, representados por la curva desplazada hacia la izquierda.

Impactos en las comunidades

Investigaciones a largo plazo en Europa, África y América indican que los odonatos generalistas prosperan, mientras los especialistas de ambientes fríos o lagunas permanentes desaparecen. Esto reduce la diversidad local y afecta los servicios ecosistémicos, como el control de insectos y la estabilidad de las redes tróficas. Aunque las extinciones globales documentadas en odonatos por cambio climático son escasas, sí se han reportado extinciones locales y contracciones severas de rango en especies adaptadas a aguas frías y hábitats montanos. Por ejemplo, estudios en Europa muestran declives drásticos en especies boreales como Aeshna subarctica y Leucorrhinia dubia, asociadas al calentamiento y pérdida de turberas (humedales con ambiente ácido y poco oxígeno). En África, especies endémicas de alta montaña han desaparecido de sitios históricos, probablemente por la reducción de humedales permanentes. Estos patrones sugieren que el cambio climático, combinado con la pérdida de hábitat, puede llevar a extinciones regionales, afectando la resiliencia (adaptabilidad) de las comunidades acuáticas.

Por qué importa

Los odonatos son centinelas del agua. Su declive señala que los ecosistemas acuáticos están perdiendo resiliencia frente al cambio climático. Protegerlos implica conservar humedales, reducir la contaminación y frenar el calentamiento global. Cada libélula que vemos sobrevolando un arroyo nos recuerda que la crisis climática no es solo una amenaza futura: ya está transformando la vida que sostiene nuestros ecosistemas.

Referencias

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*Red de Biodiversidad y Sistemática, Instituto de Ecología, A.C. Carretera antigua a Coatepec 351, Col. El Haya, Xalapa, Veracruz. CP 91073